Nvidia pode ter parado temporariamente a produção da GeForce RTX 3090 Ti

Nos primeiros dias de janeiro, a Nvidia surpreendeu tudo e todos com a apresentação da sua nova placa gráfica GeForce RTX 3090 Ti, o seu mais recente monstro de processamento gráfico.

Mas de acordo com os últimos rumores do setor da indústria, parece que a fabricante norte-americana terá parado temporariamente a produção desta sua nova GPU.

Nvidia pode ter parado a produção da GeForce RTX 3090 Ti

Segundo as mais recentes informações vindas de fontes da indústria, a Nvidia terá pedido às suas empresas parceiras para parar a produção das novas placas gráficas GeForce RTX 3090 Ti, com designs personalizados. Para já a empresa ainda não confirmou oficialmente a data de lançamento desta GPU, embora se estime que o lançamento possa acontecer em breve.

No entanto, os últimos leaks indicam que estaria assinalada a data de 27 de janeiro para o envio dos chips, mas a mesma foi cancelada uma vez que o lançamento oficial e das respetivas análises foram adiadas.

Ainda não são conhecidas as verdadeiras razões destes adiamentos, contudo o dedo é apontado a problemas relacionados com hardware ou software (BIOS) nos primeiros modelos em produção.

A Nvidia GeForce RTX 3090 Ti será a placa gráfica mais poderosa para jogos de todo o mundo. Contará com a GPU GA102 com 10752 núcleos CUDA e uma frequência base de 1.560 MHz e Turbo de 1.860 MHz. Tem 24 GB de memória GDDR6X com um clock de 21 Gpbs e interface de 384 bits, permitindo 1 TB/s de largura de banda. Com estes valores, a RTX 3090 Ti vai conseguiu ser quase 7,7% mais rápida do que o modelo original RTX 3090 não Ti.

Resta-nos aguardar por mais novidades sobre este assunto e esperar ansiosamente pela chegada das primeiras análises e benchmarks desta nova placa gráfica que promete fazer tremer este segmento e satisfazer todas as necessidades dos jogadores mais exigentes.