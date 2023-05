Adeus China: TSMC investe na construção de uma nova fábrica no Japão

Por se encontrar sediada em Taiwan, a TSMC está a tentar manter-se neutra no conflito entre os EUA e a China, país que não reconhece a independência taiwanesa. Como tal, as mais recentes informações mostram que a fabricante de semicondutores está agora a investir na construção de uma nova fábrica no Japão.

TSMC aposta em fábrica no Japão

Segundo as mais recentes informações, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) está decidida a tentar contornar a situação tensa entre a China e Taiwan devido aos conflitos do país asiático com os Estados Unidos da América. Até porque recentemente a China disse que está preparada para esmagar a independência de Taiwan.

Neste sentido, o Financial Times adiantou que a gigante dos semicondutores está a analisar a possibilidade de uma fábrica no Japão, nomeadamente na região de Kumamoto, como forma de se distanciar das ações chinesas, fortalecer a sua parceria com outras empresas tecnológicas do país japonês e também impulsionar a sua relação com o mercado ocidental.

Embora as informações ainda não tenham sido confirmadas pelo governo japonês nem pela TSMC, os detalhes revelados adiantam que o acordo já está mesmo fechado e que em breve vão ser divulgadas novidades sobre o mesmo. O Financial Times acrescenta que mais outras seis empresas de fabrico de chips de Taiwan vão seguir os mesmos passos.

Estima-se que o anúncio oficial desta estratégia possa ser feito durante a 49ª reunião do G7 em Hiroshima que começa nesta sexta-feira, dia 19 de maio. A situação acontece numa altura em que aumenta a tensão geopolítica entre os EUA e a China, sendo que o pais de Xi Jinping não reconhece a autonomia de Taiwan e pretende também usar o seu poder para tomar posse dessa região.