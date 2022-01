Intel Core de 11ª geração são os processadores com mais probabilidade de falhar

Apesar de ter estado ligeiramente adormecida, o que lhe custou algum atraso em comparação com a rival AMD, a Intel continua a ser uma forte líder no mercado, especialmente no segmento dos processadores. E essa liderança foi agora reforçada com o lançamento dos novos chips de 12ª geração Alder Lake.

No entanto, de acordo com um recente estudo, parece que os processadores Intel Core de 11ª geração são os mais propensos a falhar.

Intel Core de 11ª geração são mais propensos a falhas

Um estudo realizado pela Puget Systems recolheu dados ao longo dos últimos três anos, de 2019 a 2021, e concluiu que os processadores Intel Core de 11ª geração (Rocket Lake-S) são sem dúvida os que têm a maior probabilidade de falhar. Para a pesquisa foram considerados os seguintes chips de processamento:

AMD Ryzen 5000 Threadripper 3000 Threadripper Pro 3000

Intel Core de 10ª geração Core de 11ª geração Core X 10000 Xeon W 2200 Xeon Scalable de 2ª geração



Segundo os pormenores do estudo, os Intel Core de 11ª geração alcançaram uma taxa de falha de 5,28%. Em segundo lugar encontram-se os processadores AMD Threadripper Pro com uma taxa de 2,48%, seguidos dos AMD Ryzen 5000, que conseguiram uma taxa de falha de 2,02%.

Por sua vez, os Intel Xeon W-2200, Intel Core de 10ª geração e Intel Xeon Scalable de 2ª geração foram os que apresentaram as taxas de erro mais baixas, com 0%, 0,19% e 0,33% respetivamente.

Placas Gráficas

Já no que respeita às placas gráficas, a série Nvidia Quadro RTX foi a que obteve a maior taxa de falha com 6,78%. De seguida surge a RTX 30 personalizada pela ASUS, EVGA, Gigabyte, MSI e PNY com uma taxa de 1,63% e a gama profissional Nvidia RTX A com 0,84%. E com uma menor taxa de falha surge a gama Founders Edition da RTX 30, com 0,41%.

HDD/SSD

Se nos focarmos nos discos, o modelo HDD WD Ultrastar foi o que obteve a taxa de falhas mais alta com 0,73%, seguido do SSD Seagate Firecuda 520 M.2 (0,65%) e do HDD WD Red (0,52%).

Com uma menor taxa de falhas temos os modelos SSD da Samsung, nomeadamente o 870 EVO/QVO (0%), o 980 Pro M.2 (0,09%) e o 860 Pro (0,10%).

Pode ver a pesquisa na íntegra aqui.