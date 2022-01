Ensino Superior: Professores e funcionários já podem tomar dose de reforço

O processo de vacinação continua a bom ritmo e estamos agora na fase de reforço. Segundo um comunicado da DGS, os professores e funcionários do ensino superior poderão ser vacinados com a dose de reforço este fim de semana na modalidade Casa Aberta.

Mas há mais novidades...

COVID-19: Apenas é necessário pedir a senha digital para a vacina

De acordo com a Direção-Geral da Saúde os trabalhadores do Ensino Superior que queiram receber as doses de reforço da vacina contra a COVID-19 podem ir, neste fim de semana, aos Centros de Vacinação com casa aberta, bastando para isso pedir apenas a senha digital.

Os professores e pessoal não docente do Ensino Superior que desejem receber a dose de reforço da vacina contra a COVID-19 poderão deslocar-se, este fim de semana, aos Centros de Vacinação, para serem vacinados em modalidade de Casa Aberta com senha digital. Os utentes elegíveis pertencentes a este grupo terão de efetuar previamente o pedido de senha digital no Portal COVID-19

Além dos professores e funcionários, também os profissionais da Polícia de Segurança Pública (PSP), Guarda Nacional Republicana (GNR) e Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) poderão deslocar-se, entre hoje e amanhã, aos Centros de Vacinação para serem vacinados com a dose de reforço contra a covid-19, em modalidade de Casa Aberta e com senha digital.

Esta abertura acontece no dia em que cerca de 90 mil pessoas são chamadas a ser vacinadas com a dose de reforço contra a COVID-19, por irem integrar as 16.400 mesas de voto nas eleições legislativas ou serem funcionários das juntas de freguesia.

Senha Digital