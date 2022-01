Conheça 7 aplicações para identificar qualquer coisa usando a câmara do seu smartphone

A câmara do smartphone serve para múltiplos fins, pelo que, hoje, trazemos-lhe algumas aplicações para lhe dar uso de forma diferente. Caso alguma vez se tenha deparado, por exemplo, com um objeto do seu agrado e pensou que gostaria de o adquirir, ou de conhecer as suas especificações, algumas poderão dar-lhe jeito.

Conheça 7 aplicações para, através da câmara do seu smartphone, identificar qualquer coisa.

A câmara do seu smartphone pode funcionar como um motor de pesquisa visual para identificar elementos com os quais se cruza no dia-a-dia. Para saber mais sobre eles, poderá recorrer a uma - ou a várias, dependendo do objetivo - aplicação destas 7 que lhe mostramos hoje.

1 – Google Lens

Sendo um dos motores de pesquisa mais utilizados no mundo inteiro, a Google não poderia deixar de ter o seu motor visual. Assim sendo, o Lens é capaz de reconhecer um número (quase) incontável de itens, desde raças de animais, plantas, flores, logótipos. Jóis, entre outros.

Embora não reconheça pessoas, quando o utilizador tentar obter informação sobre determinados objetos, o Lens poderá sugerir uma lista de links que direcioná-lo-ão para a compra de artigos semelhantes.

Disponível para Android e iOS (neste sistema operativo, poderá utilizar o Google Lens a partir do Google Photos).

2 – Pinterest

No Pinterest, o utilizador pode procurar inspirações para várias coisas – por exemplo, vestuário, decoração e receitas –, bem como montar os seus próprios quadros. Contudo, além disso, a aplicação dispõe de uma funcionalidade que poderá ser uma mais valia: motor de pesquisa visual. Ou seja, o utilizador pode tirar uma fotografia e a aplicação vai reunir links e páginas que o direcionarão para os objetos que reconhecer.

Esta pesquisa através de fotografia resultará melhor se o utilizador quiser identificar itens relacionados com o propósito da aplicação. Por exemplo, os mencionados vestuário e decoração.

Disponível para Android e iOS.

3 – Snapchat

Da mesma forma que o Pinterest, ser um motor de pesquisa visual não é o principal objetivo desta aplicação. Contudo, não deixa de ser uma mais valia. Inicialmente, o Snapchat identificava apenas músicas, através de um processo semelhante ao Shazam. Agora, a aplicação também permite pesquisar itens que estejam à sua volta.

A tecnologia de realidade aumentada utilizada na aplicação permite identificar uma grande variedade de coisas, incluindo plantas, modelos de carros, raças de cães e gatos, entre outras.

Disponível para Android e iOS.

4 – Amazon Shopping

Esta opção é bastante mais limitadora que as anteriores. Isto, porque a Amazon apenas permite visualizar os produtos que ela comercialize, ou as retalhistas que lhe estão associadas. Ainda assim, se for o caso, esta poderá ser uma boa alternativa.

O utilizador pode tirar ma fotografia diretamente na aplicação, digitalizar o código de barras de qualquer produto ou carregar uma imagem diretamente da galeria. Feito isso, a Amazon Shopping procurará as opções de compra disponíveis.

Disponível para Android e iOS.

5 - Image Recognition and Searcher

Com esta aplicação, o utilizador pode tirar uma fotografia e a aplicação fornecerá uma lista de links relacionados diretamente com o que tiver sido captado. Além disso, podem ser carregadas imagens da galeria.

A aplicação utiliza o Google, Bing e o Yandex, por forma a reunir os websites, redes sociais, opções de compra, entre outros elementos, que possam estar associados à imagem partilhada.

Disponível para iOS.

6 – Vivino

Se é um entusiasta de vinhos e gosta de saber mais sobre este assunto, esta poderá ser uma excelente aplicação. Com a Vivino, o utilizador pode tirar uma fotografia ao rótulo do vinho sobre o qual quer saber mais e a aplicação vai apresentar detalhes como a popularidade, especificações do sabor, ingredientes, idade, entre outros elementos que poderão ajudar na hora de tomar uma decisão.

O utilizador encontrará também opiniões e classificações dadas pelos utilizadores da aplicação.

Disponível para Android e iOS.

7 – PictureThis

Assim como a anterior, esta aplicação destina-se a um fim bastante específico, sendo neste caso o de identificar plantas. Para isso, basta tirar uma fotografia à planta sobre a qual quer saber mais e o PictureThis dar-lhe-á a informação que precisar.

A partir da fotografia, a aplicação fornecerá ao utilizador o nome da planta, potenciais pragas, doenças, dicas para manutenção, entre outras informações.

Disponível para Android e iOS.

Agora, com estas aplicações, tem a possibilidade de identificar qualquer coisa sobre a qual tenha curiosidade. Agradeça à tecnologia!

