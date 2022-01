Mad Experiments: Escape Room 2, a fuga começa em breve

Os estúdios PlayTogether Studio anunciaram recentemente que o seu jogo, Mad Experiments: Escape Room 2, chega em breve e com direito a Early Acccess no Steam.

Um jogo desafiante e para ser jogado em equipa. Venham ver...

Mad Experiments: Escape Room, desenvolvido pelos PlayTogether Studio também, foi lançado em 2020 e convidava os jogadores (a solo ou com mais 5 amigos) a resolverem alguns puzzles e enigmas desafiantes que lhes eram colocados.

Tendo como ponto de partida uma experiencia louca do Dr.Cheshire, os jogadores tinham de descobrir como escapar dos locais onde se encontravam aprisionados. A exploração das salas e interação com os itens aí encontrados era crucial e fundamental para desvendar os segredos de cada local, o que por sua vez lhes permitia escapar.

Passados quase 2 anos, foi revelado o lançamento da sequela, Mad Experiments: Escape Room 2, também pelos mesmo estúdios PlayTogether Studio.

Segundo os responsáveis do jogo e, à semelhança do jogo original, trata-se de um "multiplayer narrative escape game", ou seja, um jogo onde temos de escapar de um local que nos mantém aprisionados, com forte enfoque na narrativa e capaz de ser jogado cooperativamente (até 6 jogadores).

Dessa forma, os jogadores encontrar-se-ão novamente presos na mansão do Dr.Cheshire, onde terão 60 minutos para explorar e cooperar entre si, de forma a conseguirem fugir a tempo de cada sala.

Os puzzles e quebra-cabeças que cada sessão apresenta são diversificados e variados consoante a sala onde a ação decorre e terão de ser resolvidos com recurso à lógica e a pistas encontradas nos cenários. desta forma, a descoberta e interação com objetos é uma das ferramentas mais importantes de Mad Experiments: Escape Room 2.

Da Livraria, ao dormitório e passando por uma sala secreta da mansão do Dr.Cheshire, os jogadores vão ter de saber cooperar, comunicar e interagir entre si, se querem sair deste verdadeiro quebra-cabeças. Pelo caminho vão ainda encontrar novos personagens, segredos, desafios e... surpresas (des)agradáveis.

Mad Experiments: Escape Room 2 chega em Acesso Antecipado ao Steam no próximo dia 8 de Março de 2022.