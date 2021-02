Monster Hunter Rise chega no próximo mês e a Nintendo está a preparar a sua chegada com toda a atenção que o momento merece, tratando-se de uma das séries de jogos mais emblemáticas do mundo Nintendo.

Venham ver o que está preparado para o momento.

Promete vir a tornar-se num dos momentos altos deste início de 2021 para os lados da Nintendo. O lançamento de Monster Hunter Rise tem vindo a ser preparado com toda a importância que a série merece.

De recordar que é já no próximo dia 26 de março que o jogo chega à Nintendo Switch e, sendo esta uma das séries de maior valor das consolas Nintendo, seria de esperar um lançamento com toda a “pompa e circunstancia”.

E, com efeito, a Nintendo veio revelar recentemente que a chegada de Monster Hunter Rise (que já tem uma demo disponível na Store) vai ser acompanhada por algumas surpresas.

E as surpresas correspondem precisamente ao lançamento de uma edição especial Nintendo Switch Monster Hunter Rise Edition da consola e ao lançamento do Nintendo Switch Pro Controller Monster Hunter Rise Edition.

Nintendo Switch Monster Hunter Rise Edition

A Nintendo Switch Monster Hunter Rise Edition exibe na doca uma imagem de Magnamalo, o principal monstro do jogo, juntamente com outros elementos de design evocativos do tema que adornam a consola e os Joy-Con. Esta edição inclui também um código para download do jogo Monster Hunter Rise, um Deluxe Kit DLC e conteúdo adicional (que inclui uma armadura Palamute Retriever Costume layered, uma armadura Palico Forest Cat Costume layered e um Novice Talisman).

O Deluxe Kit DLC inclui: um conjunto “Kamurai” Hunter layered armor, uma armadura “Shuriken Collar” Palamute layered, uma armadura “Fish Collar” Palico layered, Gestures (4 Jumps), um conjunto Samurai pose, uma pintura facial Kabuki e um penteado “Izuchi Tail”.

Nintendo Switch Pro Controller Monster Hunter Rise Edition

O comando Nintendo Switch Pro Controller Monster Hunter Rise Edition é vendido separadamente e conta também com um impressionante design de Magnamalo.

Tanto a consola como o controlador adquirem uma particular elegância com a inclusão dos motivos de Monster Hunter Rise.

E esta bem que pode ser uma oportunidade a não perder por todos os jogadores que estejam a ponderar a aquisição de uma Nintendo Switch. Além de uma das versões da Switch mais elegantes lançadas até à data, adquirem um jogo que se espera, o melhor da série.

O lançamento de Monster Hunter Rise, está previsto para 26 de março.