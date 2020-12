Apple disponibiliza em Portugal Apple Watch GPS+Cellular

Conforme o Pplware anunciou há alguns dias, a Apple tinha já preparado o lançamento em Portugal do seu Apple Watch 6 e Apple Watch SE com GPS+Cellular. Assim, conformamos agora que está disponível para compra o smartwatch da Apple que incorpora um eSIM. Atualmente disponível em modelos em alumínio, este segmento ganha agora no nosso país o equipamento com caixa em aço inoxidável.

Tal como foi referido, a NOS é para já a única operadora a disponibilizar este recurso.

Qual é a diferença entre os modelos GPS e GPS + Cellular?

GPS – O Apple Watch Series 6 (GPS) permite enviar e receber mensagens de texto, atender chamadas e receber notificações, sempre que estiver ligado ao iPhone através de Bluetooth e Wi-Fi. O GPS integrado funciona de forma independente do seu iPhone, indicando distâncias, ritmos e registo de percursos durante os treinos.

GPS + Cellular – O Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular) inclui as mesmas funcionalidades e ainda rede móvel integrada. Proporciona liberdade para enviar e receber mensagens de texto, atender chamadas, receber notificações, fazer streaming de Apple Music e Apple Podcasts, mesmo sem o iPhone por perto.

Compatibilidade das operadoras

A ligação do Apple Watch a uma rede móvel requer a mesma operadora do iPhone. Se a sua operadora atual não oferecer compatibilidade com o Apple Watch, a funcionalidade de rede móvel não irá funcionar no relógio inteligente da Apple.

Todos os modelos Apple Watch incluem Bluetooth e Wi-Fi. O Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular) também tem ligação à rede móvel, independente do iPhone, embora a operadora deva ser a mesma.

Preço e disponibilidade

Já se podem comprar os modelos GPS + Cellular. Os preços e os modelos disponíveis são os seguintes:

Apple Watch 6 – Caixa em alumínio 40mm = desde 539 euros

Apple Watch 6 – Caixa em alumínio 44mm = desde 569 euros

Apple Watch SE – Caixa em alumínio 40mm = desde 359 euros

Apple Watch SE – Caixa em alumínio 44mm = desde 389 euros

Apple Watch 6 – Caixa em aço inoxidável 40mm = desde 739 euros

Apple Watch 6 – Caixa em aço inoxidável 44mm = desde 789 euros

Assim, a Apple estende também a Portugal o seu conjunto de recursos que outros mercados já possuem desde 2015.

