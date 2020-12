Portugal recebe este mês novos Apple Watch com GPS+Cellular

Portugal não tem na oferta da Apple os seus Apple Watch com LTE. Apesar de ser um recurso já anunciado há uns anos e existente em muitos mercados ao redor do planeta, até hoje não houve suporte cá anunciado. Contudo, segundo conseguimos apurar, este mês serão lançados para o mercado português os Apple Watch com LTE.

Este recurso irá permitir que as operadoras disponibilizem um serviço de cartão eletrónico (eSIM) para os smartwatches da empresa de Cupertino.

Apple Watch com GPS+Cellular

Segundo conseguimos apurar, a Apple irá lançar ainda este mês o Apple Watch 6 (GPS+Cellular) e o Apple Watch SE (GPS+Cellular) em Portugal. Há já um operador que dará suporte, mas seguramente este será um recurso que irá chegar a todos.

Este tipo de tecnologia pode ser o ideal para várias pessoas. Por exemplo, se é desportista e não gosta ou não faz sentido levar o iPhone enquanto pratica desporto, com esta tecnologia já não necessita. Pessoas mais idosas que usam o relógio e que podem necessitar de ajuda do sistema SOS, para a localização, contacto ou sistema de deteção de quedas, entre vários outros cenários.

Mais tecnologia Apple disponível em Portugal

Os planos ainda não são conhecidos, mas devem alinhar-se pelo que já se conhece da oferta eSIM para os smartphones. Possivelmente ainda esta semana haverá por parte dos operadores a disponibilização de informações relativas aos tarifários.

Em relação aos preços, tendo em conta o mercado aqui ao lado, a versão GPS+Cellular é cerca de 100 euros mais cara que a versão convencional. Assim, seguindo o mesmo critério, o Apple Watch 6 de 44 mm com GPS+Cellular deverá custar 569 euros. Este preço é à parte do valor que o operador irá cobrar.