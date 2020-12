Apple revela quais as melhores apps e jogos em 2020

Todos os anos, por esta altura, as gigantes tecnológicas apresentam um TOP das melhores apps e jogos. Este ano, em tempo de pandemia e já com vários períodos de confinamento, é curioso saber afinal quais foram as melhores apps e jogos para os dispositivos móveis.

A Apple revelou hoje quais as melhores apps e jogos em 2020. Vamos saber quais foram.

Com milhares de apps nas lojas de software, é difícil saber quais as melhores. No entanto, tendo como base o índice de popularidade e nº de downloads, torna-se mais fácil às marcas elaborarem um TOP das melhores.

Quais as melhores apps gratuitas e pagas para a Apple?

Na lista de apps gratuitas, no TOP 3 encontramos a app do ZOOM para videoconferências. Segue-se a app da rede social TikTok e na terceira posição a app do serviço de streaming Disney+. Na lista podemos ainda encontrar a app do Messenger, Gmail, Google Maps, Google, Google Meet e WhatsApp.

A lista das melhores apps gratuitas pode ser encontrada aqui.

Relativamente às apps pagas, encontramos no TOP 3 a app TouchRetouch (para fotografia), Procreate Pocket (para desenho) e Facetune (um editor de Selfies).

Quais os melhores jogos gratuitos e pagos?

Ao nível do gaming, sem qualquer admiração, o popular jogo Among Us! ocupa a primeira posição do melhor jogo para a Apple. Segue-se o Call of Dutty e o Roblox.

Relativamente aos jogos pagos, os mais populares são o Minecraft, Plague Inc e Heads UP! Best Charades game. A lista de melhores jogos grátis e pagos pode ser encontrada aqui.

A melhor app para iPhone, segundo a Apple é a iPhone Wakeout!. A melhor app para iPad é o Zoom. Relativamente à melhor app para Mac, a Apple considera a Fantastical desenvolvida pela Flexibits. Para a Apple TV, o destaque vai para a app do serviço de streaming Disney+. Para o Apple Watch Apple a gigante de Cupertino escolheu a app Endel. Pode saber tudo aqui.