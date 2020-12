Huawei promove o maior sistema fotovoltaico agrícola do mundo

Tendo estado a ser feitas tantas alterações na vertente dos automóveis, por exemplo, a fim de minimizar o nosso impacto ambiental, agora, chegou a vez de atuar sobre a agricultura.

Assim, a Huawei vai promover o maior projeto fotovoltaico agrícola do mundo, na China.

Bagas de Goji cobertas por sistema fotovoltaico agrícola

Será o maior sistema fotovoltaico agrícola do mundo e será construído e instalado no distrito de Binhe New, na margem oriental do Rio Amarelo, na China. Este projeto, a ser realizado em parceria entre o Baofeng Group e o Departamento Huawei Solar, cobrirá uma plantação de bagas de Goji.

Desde 2014 que o Baofeng Group tem vindo a trabalhar, de modo a revitalizar as terras áridas na província de Ningxia, onde será instalado o sistema fotovoltaico agrícola. Assim, os painéis que integram o sistema irão cobrir 107 quilómetros quadrados de plantação de bagas de Goji.

Aliás, este é um ingrediente que pertence à cozinha asiática e substitui, desde 2016, a alfafa. Por sua vez, esta era originalmente plantada para melhorar a qualidade dos solos.

Parceria com a Huawei Solar para um sistema avançado

O projeto realizado em conjunto com o departamento Huawei Solar, já viu instalados 640 MW de energia fotovoltaica a uma altura de 2,9 metros. Posteriormente, pretendem que a capacidade atinja 1 GW.

Estando a tecnologia muito presente, o sistema fotovoltaico agrícola possui uma capacidade de rastreio automático, movendo-se, a ponto de se alinhar com o Sol. Dessa forma, garante que o aumento da produção de energia em mais de 20%, comparativamente a outros sistemas convencionais.

Além dos 13 mil inversores inteligentes da Huawei, o sistema fotovoltaico agrícola está equipado com um sistema de banda larga sem fios, drones telecomandados, para inspeção aérea, e um programa de diagnóstico remoto. Assim, garante a antecipação e deteção de quaisquer falhas que possam surgir.

Na agricultura, um sistema destes pode ser uma mais valia, na medida em que é capaz de reduzir eficazmente a evaporação da humidade do solo de 30 por cento a 40 por cento. Ademais, existe ainda a hipótese de melhorar o clima regional, pelo aumento da vegetação.

