COVID-19: Não tentem comprar vacinas na Internet alerta PSP

As últimas notícias sobre as vacinas para a COVID-19 dão-nos uma enorme esperança. Para Portugal a vacina está prevista chegar em janeiro de 2021, mas como em tudo nesta vida é preciso ter cuidado. A par da logística que já está a ser preparada para entrega da vacina, sabe-se que há também grupos de hackers que querem influenciar negativamente as cadeias de distribuição.

Além disso, há quem se vá querer aproveita desta situação. Nesse sentido, a PSP já lançou um alerta.

Não acreditem nas vacinas que são vendidas na Internet! O apelo é feito pela PSP no dia em que a vacinação contra a COVID-19 começou no Reino Unido e se espera, para breve, a luz verde para os 27 países da União Europeia. Ouvida pela TSF, a comissária Rita Henriques pede aos portugueses que sejam pacientes e que não acreditem em vendas online.

Rita Henriques alerta que a vacina só será disponibilizada em Portugal pelos canais oficiais, ou seja, pelo Serviço Nacional de Saúde. Por isso mesmo, qualquer suspeita de fraude deve ser denunciada à PSP.

O dia de hoje fica marcado pelo início da vacinação no Reino Unido. A vacina da Pfizer foi administrada à primeira pessoa no mundo. Trata-se de uma mulher de 90 anos, residente na Irlanda do Norte. Esta é, assim, a primeira pessoa no Mundo a receber a vacina da Pfizer, fora das condições de testes e experimentos.

Desta forma, este é um marco extremamente importante que dá então início ao programa de vacinação em massa no Reino Unido.

Leia também…