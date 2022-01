Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Este consultório pretende esclarecer as dúvidas principais que nos forem transmitidas pelos leitores e visitantes do Pplware, em todas as plataformas, locais e endereços onde estamos já representados.

A escolha das questões é feita de forma a que sejam abrangidos o máximo de temas possíveis e que sejam apresentadas as que achamos mais relevantes e interessantes.

As respostas apresentadas espelham o nosso entendimento e pretendem apresentar soluções possíveis. No entanto, contamos com os nossos leitores para as complementar, enriquecer ou até contrapor, para que estas fiquem o mais ricas e completas possível.

Para dar continuidade a esta rubrica escolhemos mais algumas questões que foram recebidas no email oficial do Consultório Pplware.

Quer enviar uma questão para o consultório? Leia como o pode fazer no final deste consultório!

Como consigo manter o histórico de chamadas no Android?

Boa tarde, Há algum tempo que sinto-me irritado por não conseguir ver no histórico de chamadas no meu telemóvel (UMIDIGI F1 - Android 9), para além de sensivelmente 2 meses. Muitas vezes preciso de consultar chamadas que fiz ou recebi mais antigas, mas não consigo... Há alguma forma de ter acesso a registos mais antigos ? O meu histórico de SMS, por exemplo, tem 10 anos !!!!! Agradeço antecipadamente a atenção Ricardo Santos

Resposta:

Ricardo,

Respondo-lhe “solidariamente”, pois também sou dos que gosta de manter o histórico de tudo.

A razão de não conseguir ver o histórico pode dever-se a isso mesmo, de ser longo demais e a aplicação Telefone desse smartphone não consegue lidar com todo esse conteúdo. Note que, no que se refere ao registo de chamadas e SMS, não é algo que dependa diretamente de uma aplicação, pois trata-se de uma informação gerida pelo sistema e que é controladamente disponibilizada a aplicações.

No seu caso, começaria por garantir o backup de tudo o que tem. Não sei se já conhece a app SMS Backup & Restore:

Essa app permite fazer uma cópia de segurança desses dois tipos de conteúdo, e inclusive sincronizar na sua conta Google se assim entender. Faça para prevenir algum problema de maior que surja com os registos que tem.

Após isso, o que recomendo é que elimine os dados e cache dessa app Telefone. Deve ir a Definições > Aplicações > Gerir aplicações > Telefone > Limpar dados e cache (o caminho pode ser ligeiramente diferente). De seguida, abra a app e verifique se o problema se mantém.

Caso não fique resolvido, experimente instalar uma nova app Telefone. Há muitas, mas destaco a da Google, que até vem incluída em alguns smartphones:

Pode experimentar outras que encontre na Play Store. Se o problema persistir, o passo seguinte seria fazer o restauro de fábrica do smartphone, que é sempre chato, mas pode realmente ser a única alternativa para resolver esse problema.

Boa sorte.

[Respondido por Hugo Cura]

Existe alguma VPN grátis que recomendem?

Boa noite. Gostava de perguntar se existe alguma VPN grátis que recomendem, sem período experimental ou limitações parecidas. Caso não exista, queiram indicar-me, por favor, uma que seja paga, mas de preço mais acessível. Obrigado. Paulo Costa

Resposta:

Paulo,

Uma VPN gratuita é um risco enorme para a privacidade e segurança. Podemos partir da premissa que “ninguém dá nada a ninguém”, e se utilizarmos algo gratuito, temos imediatamente que considerar que alguém está a tirar partido das pessoas que se ligam a essas VPNs. Portanto, não recomendo que o faça, de forma alguma.

Acerca de serviços VPN a preço mais acessível, bem, a questão do “acessível” é sempre subjetiva. Convém escolher entre os serviços mais conhecidos, que já têm provas dadas, que de termos de condições de utilização e privacidade, quer em termos de estabilidade.

Por exemplo, serviços VPN como o CyberGhost ou NordVPN, têm muito bom feedback a todos os níveis. Poderá também sempre experimentar esses serviços durante alguns dias sem compromisso (geralmente de 15 a 30 dias) e terminar a subscrição se não ficar satisfeito.

Portanto, sugiro que subscreva um desses serviços para verificar se realmente serve os seus requisitos, para depois decidir se realmente merece o preço que custa.

[Respondido por Hugo Cura]

Como consigo usar o Internet Explorer no Windows 11?

Boa noite Instalei o Windows 11 e perdi agora o IExplorer. Como instalar e ativar o IE sem/com o EDGE e como ver para selecionar os SLL e TLS? São dúvidas que gostaria de vos colocar, pois não encontro solução Obrigado João Sousa

Resposta:

João,

O Internet Explorer desapareceu de vez e não deverá ser usado no Windows. Assim, não existe uma forma de ter este browser presente no seu computador.

Mesmo que instale uma versão mais antiga, estará a colocar-se em perigo pois este é um browser abandonado e que deixou de ter atualizações de segurança.

O que poderá fazer, e a Microsoft recomenda para estas situações, é usar o modo IE do Edge, que deverá simular browser entretanto abandonado.

Pode ver no artigo abaixo a forma de fazer esta ativação e a configuração que necessita:

[Respondido por Pedro Simões]

Que Smart TV me recomendam comprar?

Bom dia Antes de mais, muitos parabéns pelo v/ trabalho. Preciso de comprar uma TV e não queria gastar mais de 200 euros. Por uma questão de espaço, não pode ter mais do que 32" e o facto de ser (ou não ser) smart tv, não será importante, privilegiando mais a qualidade da imagem e do aparelho em si. Recomendam alguma marca/modelo em específico? Obrigado e bom trabalho Luís Pinto Leite

Resposta:

Luís,

Hoje em dia, é extremamente útil ter sempre uma Smart TV à disposição. Pode até nem necessitar neste momento, mas uns dias mais tarde poderá arrepender-se de não ter comprado uma TV mais evoluída. E digo isso porquê? Exatamente porque as Smart TVs estão muito acessíveis, com preço muito próximo das TVs mais simples.

E a margem de 200€ é adequada para uma Smart TV de 32”. E sugiro-lhe uma excelente Smart TV, recente, moderna e muito completa. Trata-se da Xiaomi Mi TV P1, que pode adquirir em território nacional, em dezenas de lojas, por um preço a partir de 199€.

Essa TV, em termos de qualidade de imagem e de todo o seu funcionamento em geral, tem muito bom feedback considerando a gama de preço onde se insere. Tem outras opções, como a TCL ES560, a Hisense A5600F ou a Philips 32PHS5525, que sugiro que dê uma olhadela, mas a minha recomendação é a primeira sugestão, a Mi TV P1 da Xiaomi.

[Respondido por Hugo Cura]

O que se passa com as SMS no meu Android?

Bom dia Exmos Senhores, Pelo que tenho visto na Net, tem feito um excelente trabalho de informação / ajuda. Neste caso queria pedir a vossa ajuda ou opinião no seguinte: Tenho um telemóvel Poco M3 64 GB desde Fevereiro 2021. Desde mais ou menos Agosto / Setembro de 2021 que houve atualizações na aplicação SMS normal tenho o seguinte problema: Não consigo aceder ao menu de pedir SMS como entregue e as vezes não recebo algumas SMS.

Como saber ou fazer para certificar que a SMS é entregue e hora? Muito obrigado. Cumprimentos. Artur Baptista

Resposta:

Artur,

Existem duas formas de garantir que o problema que descreve desaparece e fica assim com as SMS perfeitamente entregues, quer do seu lado, quer dos seus contactos.

A primeira forma, de todas a mais simples, é optar por uma nova app de mensagens. Assim, e caso o problema seja da app, elimina de vez o problema.

Como não refere a que está a usar, vamos recomendar a que é o padrão do Android e da Google. Poderá instalar diretamente da Play Store neste link: Mensagens.

Caso o problema se mantenha, a solução que pode usar é pedir a confirmação de entrega do SMS. Para isso deve seguir os seguintes passos:

Abrir a app e aceder às suas definições

Aceder à opção Avançadas

Ativar a opção Receber relatório de entrega de SMS

Assim, passará a receber uma notificação sempre que o SMS enviado é colocado no smartphone do destinatário.

[Respondido por Pedro Simões]

Como posso converter as músicas do Spotify para MP3?

Bom dia, Sabem de alguma forma de converter as músicas de uma lista Spotify para mp3 no pc? Obrigado Helder Azevedo

Resposta:

Helder,

Apesar de existirem várias ferramentas na Internet para fazer essa conversão das músicas do Spotify para ficheiros mp3, este processo é ilegal.

A solução que tem, sem realizar qualquer transgressão ou cometer uma ilegalidade, é ter o plano pago do Spotify, que lhe permite fazer o download das músicas para ouvir em modo offline.

Atenção que desta forma continua a não ter acesso aos ficheiros e terá sempre de usar a app do Spotify para ouvir as músicas.

Também terá de repetir o download das listas em cada equipamento onde quiser ouvir em modo offline.

[Respondido por Pedro Simões]

Agora que estão apresentadas as questões escolhidas e dadas as respostas, pedimos que os nossos leitores as comentem e que contribuam com informações adicionais que julguem serem necessárias.

Todas e quaisquer questões que gostassem de ver aqui respondidas devem ser colocadas no canal de comunicação exclusivo e dedicado ao consultório Pplware.

Falamos do email criado para esse fim: consultorio (arroba) pplware.com. Este é o único ponto de receção das questões que nos enviarem. Usem-no para nos remeterem as vossas questões, as vossas dúvidas ou os vossos problemas. A vossa resposta surgirá muito em breve.