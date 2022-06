O protocolo de segurança WireGuard foi implementado na conhecida e Ivacy VPN. Uma excelente forma de proteger ainda mais as nossas ligações enquanto online e seguros o suficiente para evitar ataques maliciosos ou tentativas. No fundo, temos liberdade de navegação, anonimato do nosso IP e uma solução que permite aceder até 7 regiões do catálogo Netflix

Por outro lado, não descure e aproveite pois a Ivacy VPN continua com a sua campanha de promoção a 5 anos.

WireGuard como novo protocolo de segurança da Ivacy VPN?

Com o aparecimento do novo protocolo WireGuard este seria um passo a dar por muitos serviços de VPN. A Ivacy VPN adiantou-se.

No fundo, trata-se de protocolo de VPN de código, cuja função é simplificar a criptografia de dados.

Primeiramente, o protocolo foi desenhado para ser mais rápido e simples que os habituais OpenVPN e o IKEv2, que ainda são considerados como dos melhores nos dias de hoje.

Assim, quase de forma instintiva e com toda a experiência aplicada no seu algoritmo, pode-se dizer que o WireGuard teve os melhores resultados em todos os seus testes, especialmente com tempos de ping consideravelmente menores.

Sem dúvida, este é um momento revolucionário no mundo da segurança das VPN e dos protocolos de segurança a utilizar. A Ivacy VPN não descura na tecnologia e coloca de imediato à disposição dos seus utilizadores.

Mas o que torna o protocolo WireGuard assim tão especial?

Na verdade, o novo WireGuard utiliza criptografia de última geração, como a estrutura do protocolo Noise, Curve25519, ChaCha20, Poly1305, BLAKE2, SipHash24, HKDF, e assegura construções de confiança.

No fundo, o protocolo em si, acaba por efetuar escolhas conservadoras e razoáveis e tem sido revisto, de forma constante e criteriosa, por criptógrafos.

Então, podemos dizer que o WireGuard foi concebido com a facilidade de implementação e simplicidade em mente.

Em primeiro, destina-se a ser facilmente implementado em muito poucas linhas de código, e facilmente se podem verificar vulnerabilidades de segurança o que, ao contrário de outros protocolos, permite ser exaustivamente passível de revisão por indivíduos isolados.

Mas, porque escolher a Ivacy VPN em 2022?

Sem dúvida, a Ivacy VPN pode figurar como uma das melhores VPN de mercado, em 2022.

A segurança online em primeiro lugar! É a frase mais verdadeira que temos de ter em conta e nunca descurar.

No modelo atual da Internet, com todas as ameaças e perigoso só de entrar na Internet, tornou-se imperativo permanecer seguro em linha. Porquê? Devido aos crescentes perigos que se escondem no ciberespaço.

Em suma, com a Ivacy VPN além de poder mascarar o nosso endereço IP, sairemos com maior facilidade do radar de hackers, as agências de vigilância e ISP menos escrupulosos sobre as nossas atividades online. Ou seja, a nossa privacidade é exclusivamente a nossa e os protocolos de seguranças nas comunicações são tidos muito em conta.

5 anos de plano de subscrição a preço de saldo? A campanha Ivacy VPN continua

Primordialmente, vamos conhecer o novo melhor plano a 5 anos da Ivacy VPN, alguma vez lançado pela marca. São poucas as VPN de qualidade que permitem um preço nesta relação de preço/qualidade.

Então, basta visitar este link para poder compreender que podemos adquirir uma VPN de topo com um preço de 0,90 euros por mês com pleno acesso a todas as suas funções e vantagens.