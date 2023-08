A poucas semanas da chegada do iOS 17, os utilizadores que o testam continuam a descobrir novidades. A mais recente está localizada nos Mapas da Apple e revelam um cuidado extra da marca para a utilização dos mapas em modo offline. É de tal forma interessante que até o Google Maps o deveria ter presente.

Com o iOS 17, a Apple quer melhorar o seu serviço de mapas e isso é já visível nas versões de testes que a empresa disponibilizou para testes. Uma das novidades desta nova versão são os mapas offline, algo que a Google tem no seu Maps há vários anos.

A novidade, agora revelada, vem melhorar ainda mais este modo offline, auxiliando os utilizadores a decidirem quando o devem usar. A descoberta foi partilhada no Reddit e mostra que caso a rede dos operadores na área seja fraca, surgirá uma notificação no Mapas da Apple.

Esta aconselhará os utilizadores a descarregarem os mapas e assim ter acesso ao serviço mesmo quando a rede estiver inacessível. Esta é, do que se sabe, uma funcionalidade que será exclusiva do iOS 17 e desta proposta da Apple para os seus equipamentos.

Com esta ajuda, os utilizadores do iPhone ou do iPad vão poder antecipar problemas no acesso aos mapas. Vão poder preparar-se e assim ter os mapas das áreas a que vão ter acesso antecipadamente e com todo o detalhe.

Não fica claro como a Apple determinará se uma área tem boa ou má cobertura no iOS 17, mas certamente que será uma informação fidedigna. Ao mesmo tempo, fica também a dúvida se será uma funcionalidade exclusiva dos EUA ou se será aberta a outras áreas do planeta.

O que é certo é que mesmo com uma funcionalidade que pode ser considerada tão simples, a Apple consegue dar um serviço ainda melhor nos Mapas. A Google, que tantas vezes altera o seu serviço, deveria copiar esta oferta do iOS 17 e assim ter uma proposta ainda melhor.