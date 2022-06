Análise: coluna bluetooth Tronsmart Bang

A oferta de colunas Bluetooth é cada vez maior e a qualidade de reprodução sonora eleva-se à medida que novas propostas surgem no mercado, mesmo quando olhamos para marcas mais acessíveis. A Tronsmart Bang é uma coluna lançada recentemente e que oferece tecnologias únicas com um preço a rondar os 100 €.

Mas será que surpreende em termos de som? Venha conhecer todos os seus pormenores.

Principais especificações

A Tronsmart Bang é uma nova coluna sem fios, com ligação Bluetooth (mas não só), e com uma potência de 60W. Integra dois tweeters e dois woofers, o que garante uma reprodução de som verdadeiramente em stereo.

Uma das suas particularidades é o facto de incluir um sistema de luzes LED que pode ser definida pelo utilizador ou variar com a batida da música.

A bateria que integra garante, segundo o fabricante, consegue uma reprodução de música durante cerca de 15 horas, com o volume a 50%.

A Tronsmart Bang integra tecnologia patenteada SoundPulse, proporcionando um som mais alto e de maior potência do que as colunas comuns. Outra das particularidades desta coluna é que pode ser ligada num conjunto de até 100 outras colunas Bang, através da tecnologia Tronsmart TuneConn, com o objetivo de amplificar a experiência audiovisual. Suporta Bluetooth 5.0 e NFC.

Os utilizadores, via app, poderão ajustar alguns parâmetros, nomeadamente, os modos de reprodução como Sound Pulse, Hi-Fi, Classical, Vocal, Deep Bass, Rock e 3D. Tudo isto é suportado por assistente de voz.

Adicionalmente, tem certificação IPX6, de resistência a água, e permite carregar outros dispositivos como um powerbank.

A caixa traz apenas a coluna Tronsmart Bang, cabo de carregamento USB, cabo jack 3.5mm macho/macho (para interface aux-in) e o manual de instruções rápidas.

Construção e design da Tronsmart Bang

A Tronsmart Bang é uma coluna robusta e pesada. Mede 361 x 183,4 x 150,3 mm e pesa 3,08 kg, combinando o plástico com uma malha macia na zona dos altifalantes, e com a borracha dos botões.

Tem uma pega que acompanha toda a estrutura, com a inscrição da marca e, nas laterais, destacam-se as luzes LED que podem variar de cor conforme a preferência do utilizador ou com o ritmo da música. Nas laterais estão também posicionadas as "membranas de ressonância" para os graves.

Na zona abaixo da malha, na frente, há também uma faixa LED coordenada com as laterais. Abaixo da pega, também para o lado da frente, existem vários botões e indicações importantes ao funcionamento.

Primeiro, tem a zona de NFC, existem depois os LEDs indicadores do nível de bateria, seguido do botão para a ligação TuneConn. Depois surgem os botões para troca de modos, volume (-), Play/Pausa, volume (+), o botão para SoundPulse bem como o seu indicador de estado e ainda o botão power e o indicador Bluetooh. Há que referir que, no manual, estão indicadas todas as ações que os botões permitem executar, além das óbvias que têm associadas.

Na traseira encontram-se as várias interfaces de ligação protegidas por uma borracha forte, garantindo assim a proteção contra entrada de água. Tem uma porta USB-A, USB-C, porta aux-in e ainda slot para cartão microSD.

Conectividade

A coluna dispõe de NFC. Assim, é possível fazer um emparelhamento bluetooth rápido, evitando os passos adicionais habituais para emparelhar.

A tecnologia Bluetooth 5.0 não é só para reprodução de música, onde pode usar também para chamadas (já que dispõe de microfones) e, adicionalmente, com o seu assistente voz Alexa, Google Assistant ou Cortana.

Há que falar na tecnologia Tronsmart TuneConn que permite ligar até 100 colunas Tronsmart Bang em perfeita sintonia. Tínhamos apenas uma coluna para testes, pelo que a sua eficácia não pode ser comprovada nesta análise.

Qualidade de som

A coluna Tronsmart Bang foi criada para estar colocada, essencialmente, em espaços abertos (ao ar livre) ou em salões de grande dimensão. É, segundo a fabricante, uma coluna para festas na rua.

Tem uma amplitude de som muito grande, onde se destacam os graves e os agudos equilibrados. Com o som num nível muito elevado ainda se garante que não há distorção de som, mas há um limite que poderá variar com o estilo musical e com o modo escolhido.

No entanto, o equilíbrio de som não é garantido na totalidade com as configurações no modo Default (graves frouxos abaixo dos 50% de volume), pelo que o modo de equalização deverá ser ajustado a gosto e face às exigências de cada estilo de música.

Há ainda que destacar a tecnologia SoundPulse que realmente garante um aumento do volume de som face a todos os outros modos, sem que isso prejudique a qualidade da reprodução.

Veredicto

A coluna Tronsmart Bang está disponível por 99,99 €, o que configura um preço muito interessante face à qualidade oferecida.

A reprodução de som, fiabilidade de comunicação e interfaces de ligação são desde logo fatores a destacar positivamente. A qualidade de som e o seu equilíbrio juntam-se ao lote de aspetos positivos, onde poderá esperar um nível sonoro muito elevado, olhando à dimensão que tem e a ser alimentada por uma bateria.

No entanto, a aplicação surge como algo que carece de melhorias. Por exemplo, não guarda a configuração do modo de equalização entre utilizações. Além disso, não tem modo de equalização personalizado, onde seria de esperar um equalizador de, pelo menos, 8 bandas.

A autonomia pode ir mesmo até às 15h com volume a 50%, tal como a fabricante indica. Com o volume em cerca de 75% foram atingidas as cerca de 10h de reprodução, o que também nos deixou muito satisfeitos. Resta referir que a coluna pode funcionar como powerbank USB.

O Pplware agradece à Tronsmart pela cedência da coluna Tronsmart Bang para análise.

Tronsmart Bang