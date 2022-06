A versão Playstation 5 de The Last of Us já tem data

Creio ser mais ou menos unânime afirmar que The Last of Us foi (é) um dos melhores jogos jamais lançados para consolas e que irá para sempre figurar como um marco na história dos videojogos.

O fantástico titulo da Naughty Dog conseguiu, através da fusão bastante equilibrada de pitadas de ação, de drama, de mistério e de emoção, criar uma história que não se joga... que se sente. E agora está prestes a chegar em pleno, à Playstation 5.

O fantástico titulo da Naughty Dog, The Last of Us (o primeiro), está prestes a tornar-se novamente noticia. Isto pois está a pouco mais de 2 meses do lançamento da sua versão Playstation 5.

Com efeito, a Sony Playstation revelou recentemente, a data oficial de lançamento de The Last of Us Parte I, o remake que a Naughty Dog fez dessa fantástica história de sobrevivência lançado em 2013.

The Last of Us Part I será lançado no próximo dia 2 de setembro de 2022 para a PlayStation 5 e, não será uma mera remasterização do jogo ou uma versão com alguns melhoramentos. Será uma versão desenvolvida de raiz para a Playstation 5, o que será certamente algo extraordinário, o poder passar por todas as peripécias e desafios (físicos e emocionais) de Ellie e Joel com as capacidades da nova consola da Sony.

Isto, pois a Naughty Dog está a desenvolvê-lo de raiz para a PlayStation 5, "atualizando as mecânicas de gameplay, melhorando os controlos e expandindo as funcionalidades de acessibilidade para que todos os jogadores possam desfrutar do título. Além disso, os efeitos, a exploração e o combate também foram melhorados. Para tirar o máximo de proveito do poderoso hardware da PlayStation 5, o áudio 3D, feedback háptico e gatilhos adaptativos também foram integrados".

O anúncio teve lugar no Summer Game Fest, onde Neil Druckmann (co-presidente da Naughty Dog), Troy Baker e Ashley Johson (os atores que interpretam Joel e Ellie) acompanharam o apresentador do evento Geoff Keighley ao palco, para anunciar o regresso de The Last of Us.

É uma fantástica noticia para todos os fãs que se renderam completamente ao jogo original e, para todos os que ainda não tiveram a oportunidade de se aventurar por esta América desolada e infestada com Ellie e Joel, numa história que tanto tem de ação e sustos, como de sentimento e emoção.

Adicionalmente, convém referir ainda que encontra-se em desenvolvimento uma versão para PC do jogo e que The Last of Us Parte I, incluirá a prequela Left Behind, estando já disponível para reserva na PlayStation Store.

Entretanto também já será possível adquirir, na loja da Gaming Heads, uma estátua dos dois heróis deste jogo: Ellie e Joel. A estátua, de 12” (aproximadamente 30 cm) de altura, foi inspirada na capa do jogo original e encontra-se bastante apetecível, em particular para quem adorou The Last of Us.

Não se esqueçam e marquem nos vossos calendários... dia 2 de setembro deste ano é quando The Last of Us Part I será lançado para PlayStation 5.

Playstation 5 que, recorde-se, ultrapassou recentemente as 20 milhões de unidades vendidas em todo o Mundo, tornando-se na consola que mais rapidamente vendeu na história da Sony.

“Desde o lançamento da PlayStation 5 que as nossas equipas trabalham de forma incansável para entregar uma verdadeira consola de videojogos de nova geração”, disse Veronica Rogers, Head of Global Sales and Business Operations da Sony Interactive Entertainment, agradecendo depois aos fãs, que fizeram com que esta consola conquistasse o mundo, todo o seu apoio. “A vossa paixão pela marca PlayStation® é o que nos impulsiona e nos inspira a inovar em novas tecnologias, a projetar o futuro dos videojogos e a continuar a criar o melhor lugar para jogar”, disse.

E deixa ainda uma promessa no ar quando refere que “Para aqueles fãs que ainda não conseguiram uma consola, saibam que estamos a planear um aumento significativo da produção da PlayStation 5 este ano e a trabalhar incansavelmente para garantir que esta estará disponível para todos os que a queiram”.