Tribunal britânico trava extradição de hacker português para os EUA

O caso de um jovem hacker português detido no Reino Unido ganhou dimensão internacional após um tribunal britânico ter anulado a decisão que permitiria a sua extradição para os Estados Unidos. Em causa está não apenas um processo de cibercrime, mas também um debate mais amplo sobre direitos humanos, saúde mental e jurisdição internacional.

Quem é o hacker e do que é acusado

O hacker Diogo Santos Coelho, cidadão português, é apontado pelas autoridades norte-americanas como administrador do fórum RaidForums, uma plataforma associada à venda e partilha de bases de dados roubadas.

As acusações incluem crimes como fraude informática e roubo de identidade, podendo resultar numa pena superior a 50 anos de prisão nos EUA. Segundo as investigações, o fórum terá facilitado o acesso a milhares de milhões de registos de dados pessoais, tornando-se um dos maiores mercados deste tipo na internet.

A decisão do tribunal britânico

O Tribunal Superior de Londres decidiu anular a autorização de extradição anteriormente concedida pelo Ministério do Interior britânico. O juiz considerou que a decisão inicial não teve em conta fatores essenciais ligados à condição pessoal do arguido.

Entre os elementos determinantes estão:

Diagnóstico de autismo

Elevado risco de suicídio

Histórico de vulnerabilidade e alegada exploração online desde a adolescência

O tribunal reconheceu que estes fatores poderiam tornar a extradição incompatível com os direitos humanos do arguido, sobretudo tendo em conta o sistema prisional norte-americano.

Um caso com precedentes no Reino Unido

A decisão recorda outros casos mediáticos no Reino Unido, como o de Gary McKinnon, cuja extradição para os EUA foi travada em 2012 por razões semelhantes, também relacionadas com saúde mental e risco de suicídio.

Este tipo de decisões tem alimentado críticas ao tratado de extradição entre Reino Unido e Estados Unidos, em vigor desde 2003, frequentemente acusado de favorecer pedidos norte-americanos.

Hacker: Portugal entra na equação

Paralelamente, Portugal também apresentou um pedido de extradição, defendendo que o cidadão deve ser julgado no seu país de origem. O próprio arguido já manifestou disponibilidade para enfrentar a justiça portuguesa, onde poderá beneficiar de maior apoio familiar e condições mais adequadas.

A decisão britânica não encerra o processo. O tribunal determinou que tanto Portugal como os Estados Unidos poderão apresentar novos argumentos antes de uma decisão final sobre o destino do arguido.

O que está realmente em causa

Mais do que um caso de cibercrime, este processo levanta questões estruturais:

Até que ponto a extradição deve considerar a saúde mental

Diferenças entre sistemas judiciais europeu e norte-americano

O equilíbrio entre combate ao cibercrime e proteção de direitos fundamentais

Num contexto global em que os crimes digitais não conhecem fronteiras, este caso poderá influenciar futuras decisões judiciais sobre extradição e responsabilidade penal em ambiente digital.