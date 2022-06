É hoje! Vivo vai lançar o seu poderoso X80 Pro 5G na Europa

A Vivo quer afirmar-se na Europa e o seu trunfo (por agora) é o novo e poderoso X80 Pro. Este smartphone destaca-se pelo sistema de imagem profissional que foi desenhado e concebido em colaboração com a popular ZEISS (a fabricante alemã de sistemas óticos e optoelectrónicos).

O Pplware está em Berlim, a convite da Vivo, para dar a conhecer todos os pormenores deste flagship. Para já, desvendamos alguns pormenores/ características.

O novo X80 Pro 5G da Vivo vai finalmente estar disponível na Europa. A gigante chinesa tem preparado para hoje um enorme evento na capital da Alemanha, onde o Pplware vai estar presente. Do que já se conhece, o X80 Pro 5G vem equipado com um processador Snapdragon 8 Gen 1, E5 Ultra Vision Display e tecnologia Liquid Cooling Vapor Chamber (para um melhor arrefecimento). O smarthphone vem também equipado ainda com um LPDDR5 evoluído e um UFS 3.1 para uma alta velocidade de execução e armazenamento.

Este equipamento destaca-se no mercado dos smartphones pelo facto de o sistema de imagem ter sido co-projetado pela Vivo e pela gigante ZEISS. O novo chip V1+ vivo e lente de câmara traseira padrão ZEISS T*Coating, garantem cores brilhantes e naturais, e vídeos e retratos cinematográficos.

Este equipamento tem sensor de impressão digital ultrassónico, FlashCharge de 80 W e FlashCharge sem fio de 50 W, garantindo assim a melhor eficiência de carregamento e a produtividade.

Carlos Mellado, Go-To-Market Director, da Vivo Espanha e Portugal, referiu que...

O X80 Pro demonstra a procura constante da Vivo pela inovação orientada para o utilizador e uma tecnologia de imagem móvel premium. Na colaboração de sucesso com a ZEISS, líder mundial em ótica e optoelectrónica, estamos mais uma vez a proporcionar excelentes experiências aos utilizadores, os quais podem captar memórias e criar fotografias e vídeos de qualidade com mais dinâmica e perspetiva.

Vivo X80 Pro 5G: Experiência Premium em Fotografia Móvel

Como referido, este smartphone tem enorme poderio ao nível da fotografia e outros componentes que ajudam a obter as melhores fotos e vídeos e da forma mais rápida. Os utilizadores podem criar autênticas obras-primas de fotografia e de videografia com todos os recursos que este super smartphone inclui.

O X80 Pro vem com uma câmara frontal de 32MP e um sistema traseiro de quatro câmaras, constituído por uma ultra-sensorial de 50MP com um sensor GNV e uma estabilização ótica de imagem (OIS); outra câmara de grande angular de 48MP; uma câmara de retrato de 12MP; e, uma câmara de periscópio de 8MP.

A câmara de 12MP de retrato gimbal é a principal atualização que permite o aprimoramento e a estabilidade de vídeo. Quanto à câmara principal do X80 Pro, esta inclui também um sensor GNV exclusivamente personalizado por ‘ultra-sensing’ para otimizar o reflexo e reduzir a luz difusa, emparelhada com uma lente de vidro de alta transmissão para a baixa dispersão, derivando da temperatura para reduzir o brilho.

O mais recente chip vivo de imagem, o vivo V1+, ajuda em todo o processamento que conta com a "colaboração" de um sistema de AI avançado. O chip vivo V1+ também eleva para outro nível a experiência visual do X80 Pro em jogos.

O X80 Pro está disponível na cor Preto Cósmico, que representa a natureza ampla e profunda do céu noturno, juntamente com a vitalidade e o poder eterno do universo.