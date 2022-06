Os últimos meses mostram que a Tesla é ainda uma empresa que se está a descobrir e a crescer em áreas que vão para lá da venda de carros elétricos. Há ainda pontos onde tem de melhorar, para ter um nível de satisfação maior dos seus clientes.

Uma das mais deficitárias é mesmo no suporte da reparação dos seus veículos elétricos. Estes centros precisam de mão de obra especializada e aparentemente está a ser serviço por funcionários não treinados para reparar os carros avariados.

Centros de serviço são uma preocupação

Tal como outra qualquer marca automóvel, a Tesla também tem de garantir uma rede de reparação de carros avariados e com problemas. Este é atualmente uma das maiores preocupações de Elon Musk e um dos focos da marca para os próximos tempos.

O próprio CEO da marca revelou recentemente que quer acelerar as reparações de carros avariados, fazendo-as no próprio dia. Para isso terá de reforçar as equipas que trabalham nestes centros de reparação, de preferência com funcionários especializados.

Funcionários não treinados a reparar os carros

A informação que agora surgiu revela exatamente o oposto, o que pode ser um problema. A Tesla estará a enviar para os seus centros de serviço funcionários não treinados para reparar os carros avariados.

Estes estão em áreas como as vendas, são funcionários recém-contratados ou gerentes. As tarefas associadas não são as mais exigentes e focam-se em funções mais fáceis, como trocar pneus, mas ainda é uma solução limite e que revela um problema grave no serviço de suporte da Tesla.

Suporte é agora o foco principal da Tesla

Elon Musk está a dar uma importância tão grande a este reforço dos serviços de assistência que deixou cair os objetivos de vendas e entregas para o trimestre atual. Isto acontece porque estes funcionários estão com outras tarefas e não podem realizar a sua função principal nesta cadeia de produção.

Este é um momento chave para a Tesla e para o serviço que presta aos seus clientes. Os serviços de suporte da marca têm de ser rápidos e não demorar até 1 mês, como acontece em algumas regiões dos EUA.