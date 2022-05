Polestar 2: O “Tesla Killer” chega a Portugal por 49 900 euros

No segmento dos carros elétricos, a Tesla é indiscutivelmente a marca de referência alcançando resultados históricos na Europa. Em 2019 anunciámos aqui o Polestar 2, o carro elétrico que poderia chegar ao mercado com preços muito atrativos.

O Polestar 2 chegou agora ao mercado português e tem como preço base 49 900 euros.

A Polestar chegou a Portugal com o seu Polestar 2, um fastback elétrico a partir de 49 900 euros. O incentivo do Fundo Ambiental, sujeito a candidatura, permite aos os clientes receberem um reembolso de 4000 euros por parte do Governo português.

Os veículos da Polestar podem ser adquiridos online através de um processo simplificado e totalmente digital, o qual será complementado pelas suas lojas físicas, conhecidas em todo o mundo como Polestar Spaces e Polestar Destinations, para uma completa experiência premium.

Polestar 2 está disponível em três versões em Portugal

O Polestar 2 é um automóvel compacto de desempenho elétrico, é o primeiro automóvel 100% elétrico da empresa e com elevado volume.

Em Portugal, a gama de modelos Polestar 2 incluirá três versões, oferecendo variedade de desempenho e de autonomia.

A versão de autonomia standard de motor único terá um motor elétrico de 170 kW / 330 Nm e uma bateria de 69 kWh que permite uma autonomia WLTP de até 474 km, ao passo que a versão de autonomia longa de motor único aumentará a capacidade da bateria para 78 kWh com um salto correspondente na sua autonomia WLTP para até 542 km.

A versão com motor duplo de autonomia longa vem equipada com dois motores elétricos e a bateria de 78 kWh, tendo uma potência total de 300 kW e 660 Nm, com uma autonomia WLTP de até 482 km.