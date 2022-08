A Microsoft tem preparado para o Windows algumas ferramentas importantes e muito interessantes de forma muito discreta. Reforçam o que este sistema oferece e alargam ainda mais o que o seu sistema pode oferecer.

Para mostrar isso mesmo temos os PowerToys, que agrupam uma oferta variada e muito focada. Estas ferramentas estão prestes a ganhar um extra muito importante. Falamos de uma ferramenta de OCR, para retirar texto das imagens e de outros ficheiros.

As propostas que os PowerToys têm atualmente tornam-nos uma opção quase obrigatória de ter no Windows. As funcionalidades são muitas e cobrem áreas onde a Microsoft não tinha qualquer presença ou solução para os utilizadores.

Com desenvolvimentos constantes, tem recebido novidades que ajudam ainda mais os utilizadores no dia a dia e nas suas tarefas. Cobre áreas diferentes e totalmente disruptivas, garantindo uma ajuda ainda importante na segurança e na privacidade dos utilizadores.

A mais recente proposta a ser apresentada vai ajudar os utilizadores a captar texto de todas as imagens que estiverem no sistema. É uma ferramenta de OCR e que será extremamente simples de usar, tal como todas as restantes propostas dos PowerToys.

Como pode ser visto na imagem acima, para usar esta futura novidade dos PowerToys bastará desenhar o espaço de onde se quer retirar o texto. O OCR irá funcionar de forma automática e poderá ser colado em qualquer app como outro texto que tenha sido copiado.

Ainda não existe uma data para a chegada desta novidade, mas os trabalhos podem ser acompanhados diretamente no GitHub desta ferramenta. Em breve vão certamente surgir novidades e também a possibilidade de testar esta novidade nas versões de testes dos PowerToys.

Esta será certamente uma das novidades mais interessantes dos últimos tempos para os PowerToys. Vai dar ao Windows uma ferramenta que muitas vezes temos através de ferramentas externas e que nem sempre são totalmente confiáveis. Com esta propostas da Microsoft tudo é aberto e o código pode ser visto no GitHub.