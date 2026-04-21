E se a sua multa de trânsito dependesse do seu salário? Há um partido a propor isso!
O Congresso dos Deputados, em Espanha, tornou-se palco de um aceso debate automóvel. Em cima da mesa estão duas propostas que afetam diretamente os condutores, e uma delas pode mudar para sempre a forma como as multas de trânsito são calculadas.
O que começou como uma questão técnica, substituir os triângulos de emergência por um dispositivo luminoso homologado, transformou-se num dos temas mais quentes da política automóvel, em Espanha.
O dispositivo V16, obrigatório desde 2026, divide condutores, associações e, agora, também partidos políticos.
O VOX levou o assunto ao Congresso com propostas concretas: o partido quer suspender a obrigatoriedade do dispositivo até que existam estudos técnicos independentes e conclusivos que provem que ele funciona melhor do que os triângulos em condições reais, ou seja, com visibilidade reduzida, chuva, nevoeiro ou estradas de montanha.
Enquanto isso não acontecer, o partido defende que os triângulos tradicionais devem continuar a ser aceites como alternativa válida.
A sustentar esta perspetiva do VOX está ainda a componente económica: muitos condutores já tinham investido em material de segurança e são agora obrigados a comprar um novo dispositivo cujo custo-benefício, segundo o partido, ainda não está demonstrado.
As propostas do partido resumem-se a três pontos:
- Suspender a obrigatoriedade do V16 até haver evidências técnicas sólidas;
- Manter os triângulos de emergência como opção legal;
- Questionar o impacto financeiro da medida para os milhões de condutores espanhóis.
Para o VOX, a norma foi apresentada como inevitável sem que a sua viabilidade prática superior esteja comprovada em todos os cenários.
Multas à medida de cada carteira
Do outro lado do espetro político, o partido Sumar entrou no debate com uma proposta diferente: tornar as coimas de trânsito progressivas em função dos rendimentos do condutor. A iniciativa foi apresentada como proposição de lei e pretende alterar o artigo 81.º da Lei de Trânsito.
Inspirada no modelo finlandês, onde este tipo de coimas já existe há décadas, a medida propõe que quem ganha mais, paga mais pela mesma infração. O partido tem em cima da mesa os seguintes agravamentos:
- De 150% para rendimentos entre 70.000 e 85.000 euros anuais;
- De 300% para quem ganhe entre 85.000 e 100.000 euros;
- De até 500% para rendimentos superiores a 100.000 euros.
A proposta prevê ainda reduções para os rendimentos mais baixos:
- 30% de desconto para quem aufira até 1,5 vezes o salário mínimo;
- 15% para rendimentos entre 1,5 e 2,5 vezes o salário mínimo.
Conforme citado pelo espanhol El Independiente, o argumento é que 200 euros de coima por estacionamento indevido têm um impacto muito diferente na carteira de um gestor de topo e de um trabalhador com o salário mínimo.
As críticas a esta proposta chegaram sobretudo do PP, do próprio VOX e de setores liberais, sob o argumento de que pode violar o princípio constitucional da igualdade perante a lei. Afinal, a mesma infracção teria consequências financeiras distintas consoante o rendimento do condutor, o que levanta sérias questões jurídicas.
Entretanto, o futuro do dispositivo V16 e a eventual aplicação de coimas progressivas vão continuar a gerar discussão, pelo que resta acompanhar os trabalhos para perceber até onde a política espanhola vai levar os dois temas.
A ideia apenas funcionaria em países onde o nível de chico-espertice fosse reduzido, porque se olharmos para Portugal e para a quantidade de pessoas que declaram salário mínimo ou pouco mais e recebem o restante por fora, o efeito seria o inverso.
Há muito que defendo isto. E o argumento dos partidos da direita (sempre prontos a defender quem mais ganha) de que “pode violar o princípio constitucional da igualdade perante a lei (…) pq mesma infracção teria consequências financeiras distintas consoante o rendimento do condutor” isto já é verdade hoje: quem ganha o SMN e é multado em 200€ tem consequências financeiras muito maiores do que quem ganha 5000€/mês.
A desigualdade já existe!
Num país onde ganhar muito dinheiro honestamente parece que é um crime, uma medida destas era mesmo o que estava a faltar.
Já não basta um sistema de impostos que evolui de uma forma absurdamente exponencial à medida em que o rendimento sobe, ainda teríamos uma penalização extra.
Porque não um subsidio para apoiar as multas dos pobres e desgraçados.
Que porcaria de exemplo esse não é? Estamos a falar de valores de multas e não consequências financeiras, 200€ são preto no branco sao 200 aqui 200 na china claro que a uns pode custar mas do que a outros mas continuam a ser 200, e no geral concordo com a narrativa de quem é contra passar um sinal vermelho não pode ser diferente consoante o teu salário sem falar que iria logo haver negociatas para os SMN assumirem as multas dos outros a troco de uns euros.
Percentagem é igual.
Se ganhas o SMN (€920) e pagas €200 de multa (21.7%) seria o mesmo que pagar €1086 de multa num salário de €5000. Mas mesmo assim é pior porque quem recebe o SMN o rendimento disponível seria de €720 o que para as despesas mensais básicas é um rombo grande enquanto que no salário superior ainda sobram €3900…
O que cá faziam bem era permitir o desconto de 50% nas multas, como em Espanha (em caso de pronto pagamento, nos 20 dias seguintes, com renúncia ao recurso). E baixar o valor mínimos de multa (60 € em Portugal, 40 € em Espanha).
Quanto à Finlândia, de facto, as infrações mais graves não têm limite – o valor depende do rendimento. Mas lá como cá também há limites de velocidades esquisitos, que não se justificam quando não há nenhum tráfego. Cravarem mais de 100.000 € a um milionário por uma multa dessas, como às vezes é noticiado, não sei em que é que aumente a segurança rodoviária.
Mas na Finlândia têm uma coisa curiosa – não têm perda de pontos na carta, como em Portugal ou Espanha, mas têm suspensão da carta por infrações acumuladas – 3 infrações num ano ou 4 em 2 anos (para os recém-encartados, 2 infrações por ano e 3 em 2 anos).
Cá tinham que melhorar o sistema de notificações – a mim costumam chegar passados vários meses, perto do fim do ano, tipo prenda de Natal.
Ontem já era tarde.
E não é só na Finlândia. Basicamente são todos os escandinavos mais a Suiça e os resultados estão à vista:
-Os índices de feridos graves e mortos em ambiente rodoviário nesses países é cerca de ⅓ da carnificina que ano após ano aumenta em Portugal.
Acho muito bem, vivo num bairro social e não tenho trabalho. Não é justo pagar o valor igual a quem trabalha. Imaginem ter renda apoiada da câmara e ter de pagar multas com esses valores!
E não só as multas, como tudo o resto ser de acordo com o nosso salário e descontos.
Tal como o impacto dos impostos aumenta consoante o nosso ordenado, o imapcto que as nossas escolhas têm na sociedade deveriam seguir o mesmo raciocinio.
Será uma boa medida já utilizada nalguns países
Tendo em conta que os milionários declaram ganhar o salário minimo e terem zero propriedades, enquanto transferem fortunas para contas offshore, esta medida teria zero efeito, a não ser que todo o sistema fiscal fosse refeito para evitar a evasão fiscal.