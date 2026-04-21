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E se a sua multa de trânsito dependesse do seu salário? Há um partido a propor isso!

· Motores/Energia 11 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. PMarques says:
    21 de Abril de 2026 às 12:46

    A ideia apenas funcionaria em países onde o nível de chico-espertice fosse reduzido, porque se olharmos para Portugal e para a quantidade de pessoas que declaram salário mínimo ou pouco mais e recebem o restante por fora, o efeito seria o inverso.

    Responder
  2. JP says:
    21 de Abril de 2026 às 12:47

    Há muito que defendo isto. E o argumento dos partidos da direita (sempre prontos a defender quem mais ganha) de que “pode violar o princípio constitucional da igualdade perante a lei (…) pq mesma infracção teria consequências financeiras distintas consoante o rendimento do condutor” isto já é verdade hoje: quem ganha o SMN e é multado em 200€ tem consequências financeiras muito maiores do que quem ganha 5000€/mês.

    A desigualdade já existe!

    Responder
    • Tiago says:
      21 de Abril de 2026 às 13:09

      Num país onde ganhar muito dinheiro honestamente parece que é um crime, uma medida destas era mesmo o que estava a faltar.
      Já não basta um sistema de impostos que evolui de uma forma absurdamente exponencial à medida em que o rendimento sobe, ainda teríamos uma penalização extra.
      Porque não um subsidio para apoiar as multas dos pobres e desgraçados.

      Responder
    • Rui says:
      21 de Abril de 2026 às 13:23

      Que porcaria de exemplo esse não é? Estamos a falar de valores de multas e não consequências financeiras, 200€ são preto no branco sao 200 aqui 200 na china claro que a uns pode custar mas do que a outros mas continuam a ser 200, e no geral concordo com a narrativa de quem é contra passar um sinal vermelho não pode ser diferente consoante o teu salário sem falar que iria logo haver negociatas para os SMN assumirem as multas dos outros a troco de uns euros.

      Responder
    • Realista says:
      21 de Abril de 2026 às 13:43

      Percentagem é igual.

      Se ganhas o SMN (€920) e pagas €200 de multa (21.7%) seria o mesmo que pagar €1086 de multa num salário de €5000. Mas mesmo assim é pior porque quem recebe o SMN o rendimento disponível seria de €720 o que para as despesas mensais básicas é um rombo grande enquanto que no salário superior ainda sobram €3900…

      Responder
  3. Max says:
    21 de Abril de 2026 às 13:04

    O que cá faziam bem era permitir o desconto de 50% nas multas, como em Espanha (em caso de pronto pagamento, nos 20 dias seguintes, com renúncia ao recurso). E baixar o valor mínimos de multa (60 € em Portugal, 40 € em Espanha).
    Quanto à Finlândia, de facto, as infrações mais graves não têm limite – o valor depende do rendimento. Mas lá como cá também há limites de velocidades esquisitos, que não se justificam quando não há nenhum tráfego. Cravarem mais de 100.000 € a um milionário por uma multa dessas, como às vezes é noticiado, não sei em que é que aumente a segurança rodoviária.
    Mas na Finlândia têm uma coisa curiosa – não têm perda de pontos na carta, como em Portugal ou Espanha, mas têm suspensão da carta por infrações acumuladas – 3 infrações num ano ou 4 em 2 anos (para os recém-encartados, 2 infrações por ano e 3 em 2 anos).
    Cá tinham que melhorar o sistema de notificações – a mim costumam chegar passados vários meses, perto do fim do ano, tipo prenda de Natal.

    Responder
  4. Yamahia says:
    21 de Abril de 2026 às 13:05

    Ontem já era tarde.
    E não é só na Finlândia. Basicamente são todos os escandinavos mais a Suiça e os resultados estão à vista:
    -Os índices de feridos graves e mortos em ambiente rodoviário nesses países é cerca de ⅓ da carnificina que ano após ano aumenta em Portugal.

    Responder
  5. Diana says:
    21 de Abril de 2026 às 13:21

    Acho muito bem, vivo num bairro social e não tenho trabalho. Não é justo pagar o valor igual a quem trabalha. Imaginem ter renda apoiada da câmara e ter de pagar multas com esses valores!

    Responder
  6. LS says:
    21 de Abril de 2026 às 13:22

    E não só as multas, como tudo o resto ser de acordo com o nosso salário e descontos.
    Tal como o impacto dos impostos aumenta consoante o nosso ordenado, o imapcto que as nossas escolhas têm na sociedade deveriam seguir o mesmo raciocinio.

    Responder
  7. TogasPacho says:
    21 de Abril de 2026 às 13:31

    Será uma boa medida já utilizada nalguns países

    Responder
  8. PGomes says:
    21 de Abril de 2026 às 13:34

    Tendo em conta que os milionários declaram ganhar o salário minimo e terem zero propriedades, enquanto transferem fortunas para contas offshore, esta medida teria zero efeito, a não ser que todo o sistema fiscal fosse refeito para evitar a evasão fiscal.

    Responder

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