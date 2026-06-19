Combustíveis: super descidas para o gasóleo e gasolina
Mais uma sexta-feira e já são conhecidas as previsões de preços para o gasóleo e gasolina para a próxima semana. Desta vez, tanto o preço do gasóleo como o da gasolina vão registar uma descida significativa já na próxima semana.
Combustíveis: Gasóleo baixa 12 cêntimos e a gasolina baixa 6 cêntimos
De acordo com as previsões para a próxima semana, quem precisar de abastecer encontrará o gasóleo normal baixa 12 cêntimos por litro. Já a gasolina deverá baixar cerca de 6 cêntimos.
Estas variações refletem o impacto dos recentes acordos comerciais promovidos pelos EUA e a consequente redução da pressão nos mercados energéticos, contribuindo para a descida das cotações internacionais dos combustíveis.
Em que posto de combustível os preços são mais baixos?
Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.
Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.
Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.
Vamos ver quanto tempo demorar o governo a meter a mão…
Espero que desta vez a redução nos preços dos combustíveis seja mesmo benéfica para os consumidores e não se transforme em algo que acaba por não se concretizar. Nos últimos meses, temos visto que sempre que os preços internacionais baixam ou as previsões de mercado apontam para descidas significativas, o Governo acaba por ajustar os impostos sobre os combustíveis de forma a que essa descida não tenha um impacto real na carteira de todos nós.
Diz o post: “Estas variações refletem o impacto dos recentes acordos comerciais promovidos pelos EUA”. Alguns dos pontos do acordo:
– Navegação Global e Segurança Marítima – volta à situação antes de 28/02:
• Estreito de Ormuz: O Irão comprometeu-se a reabrir imediatamente o Estreito de Ormuz à navegação comercial.
• Fim do bloqueio: Os EUA concordaram em começar a desmantelar o seu bloqueio naval aos portos iranianos.
– Alívio de Sanções e Compensações Económicas – são levantadas as sanções internacionais anteriores a 28/02 que pesavam sobre o Irão, que obtém ainda a restituição de fundos congelados e compensações
• Exportação de petróleo: Os EUA emitem de imediato isenções (waivers) de sanções para permitir que o Irão volte a exportar petróleo bruto e produtos derivados, libertando também o acesso a serviços bancários internacionais associados.
• Fundos e Ativos: O acordo prevê a libertação de ativos iranianos que estavam congelados no estrangeiro e a criação de um fundo de apoio pós-guerra para a reconstrução do Irão.
• Condicionalidade: O levantamento total e definitivo das sanções económicas gerais da era anterior continuará estritamente indexado ao cumprimento prático dos desmantelamentos nucleares no acordo final.
Resumindo, o Irão ganhou. Trump deu muito dinheiro a ganhar às empresas americanas produtoras e exportadoras de petróleo e gás – e lixou todos os outros.
Estas enganado, isto é um vitória grandiosa nunca antes vista, ou andas distraído, já devias de saber de cor a lenga lenga. 🙂
Acordo que ainda não é acordo, acordaram que iam tentar chegar a acordo. 🙂
Era para serem 20 cents em cada um.