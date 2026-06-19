PplWare Mobile

Combustíveis: super descidas para o gasóleo e gasolina

· Motores/Energia 5 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. Filipe says:
    19 de Junho de 2026 às 09:18

    Vamos ver quanto tempo demorar o governo a meter a mão…

    Responder
  2. Era Porreiro says:
    19 de Junho de 2026 às 09:29

    Espero que desta vez a redução nos preços dos combustíveis seja mesmo benéfica para os consumidores e não se transforme em algo que acaba por não se concretizar. Nos últimos meses, temos visto que sempre que os preços internacionais baixam ou as previsões de mercado apontam para descidas significativas, o Governo acaba por ajustar os impostos sobre os combustíveis de forma a que essa descida não tenha um impacto real na carteira de todos nós.

    Responder
  3. Max says:
    19 de Junho de 2026 às 09:33

    Diz o post: “Estas variações refletem o impacto dos recentes acordos comerciais promovidos pelos EUA”. Alguns dos pontos do acordo:
    – Navegação Global e Segurança Marítima – volta à situação antes de 28/02:
    • Estreito de Ormuz: O Irão comprometeu-se a reabrir imediatamente o Estreito de Ormuz à navegação comercial.
    • Fim do bloqueio: Os EUA concordaram em começar a desmantelar o seu bloqueio naval aos portos iranianos.
    – Alívio de Sanções e Compensações Económicas – são levantadas as sanções internacionais anteriores a 28/02 que pesavam sobre o Irão, que obtém ainda a restituição de fundos congelados e compensações
    • Exportação de petróleo: Os EUA emitem de imediato isenções (waivers) de sanções para permitir que o Irão volte a exportar petróleo bruto e produtos derivados, libertando também o acesso a serviços bancários internacionais associados.
    • Fundos e Ativos: O acordo prevê a libertação de ativos iranianos que estavam congelados no estrangeiro e a criação de um fundo de apoio pós-guerra para a reconstrução do Irão.
    • Condicionalidade: O levantamento total e definitivo das sanções económicas gerais da era anterior continuará estritamente indexado ao cumprimento prático dos desmantelamentos nucleares no acordo final.
    Resumindo, o Irão ganhou. Trump deu muito dinheiro a ganhar às empresas americanas produtoras e exportadoras de petróleo e gás – e lixou todos os outros.

    Responder
    • B@rão Vermelho says:
      19 de Junho de 2026 às 10:25

      Estas enganado, isto é um vitória grandiosa nunca antes vista, ou andas distraído, já devias de saber de cor a lenga lenga. 🙂
      Acordo que ainda não é acordo, acordaram que iam tentar chegar a acordo. 🙂

      Responder
  4. Yamahia says:
    19 de Junho de 2026 às 10:36

    Era para serem 20 cents em cada um.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda com a proibição da publicidade a jogos e apostas online?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube