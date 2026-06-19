Combustíveis: super descidas para o gasóleo e gasolina

Mais uma sexta-feira e já são conhecidas as previsões de preços para o gasóleo e gasolina para a próxima semana. Desta vez, tanto o preço do gasóleo como o da gasolina vão registar uma descida significativa já na próxima semana.

Combustíveis: Gasóleo baixa 12 cêntimos e a gasolina baixa 6 cêntimos

De acordo com as previsões para a próxima semana, quem precisar de abastecer encontrará o gasóleo normal baixa 12 cêntimos por litro. Já a gasolina deverá baixar cerca de 6 cêntimos.

Estas variações refletem o impacto dos recentes acordos comerciais promovidos pelos EUA e a consequente redução da pressão nos mercados energéticos, contribuindo para a descida das cotações internacionais dos combustíveis.

Em que posto de combustível os preços são mais baixos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.

Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.

Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.