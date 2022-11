Chinesa Geely, dona da Volvo e Polestar, patenteou um “drone para automóveis”

Os drones têm uma valência interessante tendo em conta a sua visão do ar dando uma perspetiva geográfica alargada aos humanos de forma simples, barata e rápida. Este conjunto de características fez disparar o mercado destes equipamentos e há agora quem os queira associar aos carros, como um "equipamento de série". Pelo menos é o que a patente da marca chinesa Geely mostra.

Qual será a funcionalidade que um drone terá para vir como equipamento de série num automóvel?

Drone no carro será um par de olhos no ar e fotos para entretenimento

A patente Geely car drone, registada no Instituto de Propriedade Intelectual do Estado Chinês, é bastante interessante. Antes de mais, digamos que não é um "extra" que possa ser colocado no carro, é um equipamento de série!

De acordo com a patente, o drone está localizado num compartimento especial na tampa do motor. O compartimento, que tem uma segunda porta que pode ser aberta e fechada, pode ser utilizado para o drone aterrar ou descolar.

O mecanismo de abertura e fecho da tampa é translacional (relativo à translação), e a direção de abertura da tampa é paralela ao plano de extensão da caixa do motor. Graças a este mecanismo, a vista do condutor não é bloqueada, de modo que, mesmo quando o veículo está em movimento, pode descolar ou aterrar.

O drone automático pode oferecer fotos únicas com funcionalidades como o modo follow (seguimento). Além disso, existem muitos usos diferentes, como uma segunda câmara adicional em acidentes de trânsito, e um par de olhos no ar que lhe permitirá ver a estrada à frente.

Na verdade, este não é o primeiro trabalho semelhante do Geely.

Geely já tem uma ideia de como usar na Polestar

No início deste ano, a empresa lançou um carro conceito chamado Polestar O2, equipado com um drone automático atrás dos bancos traseiros do veículo.

Desenvolvido em parceria com a marca de eletrónica de consumo Aerofugia, Hoco Flow, o concept drone pode descolar enquanto um carro está em movimento, captando excelentes imagens.

O drone funciona de forma totalmente autónoma e "segue" veículos até 90 km/h. Os condutores podem escolher o modo "High Altitude Environment Mode" (muito adequado para fazer vídeos mais paisagísticos) ou o modo "Sports Tracking", para gravar imagem de condução mais dinâmicas.

Após a filmagem estar concluída, o drone pode regressar automaticamente ao veículo. Enquanto o veículo estiver parado, o condutor pode editar e partilhar videoclipes diretamente a partir do ecrã central de 15 polegadas que equipa o habitáculo.

Estas são as poucas informações que se conseguem perceber da patente. Desconhecida é a informação sobre quando a Geely car drone chegará ao mercado e em que veículos.