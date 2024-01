Se acham que nos testes de queda dos youtubers os iPhones são pouco resistentes, num teste real, caído a mais de 16 mil pés do avião da Alaska Airline, o smartphone da Apple sobreviveu e está totalmente funcional.

Um iPhone que foi sugado do voo ASA1282 da Alaska Airline foi encontrado sem danos após uma queda de 16.000 pés (aprox. 5 km). O iPhone foi encontrado completamente intacto após ter sido sugado para fora do Boeing 737 Max 9 da Alaska Airline, que perdeu uma porta inteira pouco depois de descolar de Portland, no Oregon.

Mas... de onde caiu o iPhone?

Um avião de passageiros da Alaska Airlines perdeu uma parte da fuselagem, incluindo uma porta/janela, em pleno voo, forçando-o a fazer uma aterragem de emergência em Portland, no estado americano de Oregon, 35 minutos após o início do seu voo para a Califórnia, ao final da tarde de sexta-feira.

A companhia garantiu que o Boeing 737 Max 9, com 177 passageiros e tripulantes a bordo, "aterrou em segurança". Contudo, alguns pertences dos passageiros foram sugados para fora da aeronave.

O iPhone encontrado estaria, no momento da explosão no avião, ligado a um carregador, pois ainda traz parte do cabo arrancado na porta de carregamento.

Segundo a pessoa que encontrou o iPhone, Seanathan Bates, o equipamento estava em modo de avião, tinha cerca de 50% de carga de bateria e foi aberto na recolha de bagagem de uma companhia aérea do Alasca.

Bates comunicou o achado ao organismo National Transportation Safety Board e, segundo um funcionário da NTSB, este era o segundo telemóvel a ser recuperado após o acidente. A porta é que ainda não apareceu!