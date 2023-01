Criador do Gmail diz que ChatGPT será o abismo do negócio da Google

O ChatGPT é recente e, embora não saibamos se será sol de pouca dura, a verdade é que tem conquistado os utilizadores. De tal forma que, para o criador do Gmail, os sistemas de Inteligência Artificial (IA), como o ChatGPT, serão a causa do colapso do negócio da Google.

De facto, já vimos algo semelhante a acontecer…

A IA está, efetivamente, a dar de si e as ferramentas que chegam baseadas na tecnologia conquistam os utilizadores, pela sua eficácia. Assim sendo, é inevitável que outros serviços que chegaram antes se tornem, lentamente ou não, obsoletos, e deixem de corresponder às necessidades dos utilizadores.

Para o criador do Gmail, Paul Buchheit, a Google perderá a sua força dentro de pouco tempo, devido à chegada de sistemas como o ChatGPT.

A Google pode estar apenas a um ou dois anos de distância de uma rutura total. A IA irá eliminar a Página de Resultados do Motor de Pesquisa, que é onde eles fazem a maior parte do seu dinheiro.

Na opinião do criador do Gmail, "mesmo que acompanhem a IA, não a podem utilizar totalmente sem destruir a parte mais valiosa do seu negócio".

A forma como a IA responde às questões dos utilizadores, sejam elas quais forem, cativa-os para as plataformas baseadas nessa tecnologia. Afinal, é mais eficaz a oferecer resultados para websites, produtos e outras pesquisas.

A validar a sua teoria, Paul Buchheit recordou as páginas amarelas, que “costumavam ser um grande negócio”. No entanto, “o Google ficou tão bom que todos deixaram de as utilizar” e, agora, são obsoletas.

Por outro lado, numa entrevista com a CNET, Anton Korinek, da Universidade da Virgínia, disse que a desmedida popularidade do ChatGPT poderia "aumentar o domínio do mercado da Google".

Caro leitor, partilhe a sua opinião connosco: qual o futuro que prevê para a gigante das pesquisas, tendo em conta a emergência de sistemas de IA como o ChatGPT?