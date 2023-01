Smartphone da Coca-Cola vai mesmo acontecer? Já há teaser oficial

Ontem surgiu a notícia de que a Coca-Cola poderia estar a prepara-se para entrar no segmento dos smartphones. Gentes mais antigas recordaram logo um clássico dos anos 90 em forma de telemóvel da Sagem, relembrando a presença da marca já noutras parcerias do mundo da tecnologia.

Se ontem ainda pouco ou nada se sabia, hoje a Realme desvendou mais alguns pormenores e já há teaser oficial.

Uma imagem partilhada no Twitter revelava uma renderização daquele poderia ser o "Colaphone" (como era apelidado). Apresentava-se com um design simples, com cantos arredondados, duas câmaras e um flash LED, uma imagem muito característica de smartphones de gama média/baixa.

Destacava-se ainda, nesta renderização, a inscrição da marca Coca-Cola em dois tamanhos, um deles a abranger a quase totalidade da altura do smartphone.

Aliás, "Colaphone" é também uma conta de Twitter real, ainda que não verificada, e que segue apenas páginas de fabricantes de smartphones, nomeadamente, Samsung Mobile, Nothing, Apple, Xiaomi, OPPO, Huawei, OnePlus e Realme.

Ainda que em forma de teaser e sem colocar a marca Coca-Cola em evidência, a Realme partilhou um teaser nas suas redes sociais e apresentou uma página de evento no seu site, onde coloca a silhueta de um smartphone dentro de um líquido escuro que borbulha, tal como a Coca-Cola.

Numa outra imagem, presente no site (a primeira deste artigo), parece vislumbrar-se a silhueta de um gato com óculos de realidade virtual, a saltar do gás da mesma bebida... será que vai haver mais do que um smartphone?

Neste momento, ainda continuamos no universo da especulação, contudo, existem cada vez mais indícios de que um smartphone em parceria com a Coca-Cola pode estar para chegar.