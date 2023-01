Mercedes ultrapassa a Tesla e traz o primeiro Autopiloto Nível 3 autorizado

A Tesla é conhecida por ter tecnologia inovadora que se destaca pela perseguição ao que se chama condução autónoma. De facto, a marca foi quem fez mexer este mercado, além das suas poderosas baterias, o software é um trunfo que tem valido milhões em vendas. Contudo, a gigante alemã Mercedes-Benz anunciou que introduzirá o seu sistema de condução autónoma de Nível 3. Ultrapassa assim a empresa de Elon Musk.

O Nível 3 requer menos intervenção do condutor, permitindo, por exemplo, jogar videojogos ou ler enquanto conduz. Está aberta a caixa de pandora!

A Tesla é a marca que mais aposta na promoção da condução autónoma, com os seus carros a trazer ao condutor comum tecnologias avançadas. São viaturas que conduzem sozinhas, identificam sinais de trânsito, escolhem o melhor percurso, evitam colisões, detetam circunstâncias que podem resultar em acidentes e tomam decisões autonomamente, entre outras ações.

O mercado depressa se habituou a este nível de tecnologia e atualmente todas as marcas lançam os seus carros com muitos ADAS (Advanced Driver Assistance Systems ou Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor). Estes mecanismos, que fornecem um nível maior de condução auxiliada, são mais "inteligentes" e tornam os veículos mais seguros e pragmáticos.

Mercedes dá um passo em frente e lidera

A Mercedes-Benz planeia introduzir um nível mais elevado de condução autónoma para os seus clientes americanos até à segunda metade de 2023, de acordo com um anúncio feito na passada quinta-feira. O sistema "Drive Pilot" da empresa automóvel alemã está equipado com características de condução autónoma de Nível 3 com base nos padrões estabelecidos pela Society of Automotive Engineers (SAE).

A característica estará disponível como uma opção para os modelos 2024 Mercedes-Benz Classe S e EQs Sedan, disse a empresa. Na Alemanha, o sistema irá custar cerca de 5 mil euros no Classe S e cerca de 7 mil euros no modelo EQS, de acordo com a Auto News Europe.

Ao contrário de um sistema de Nível 2, que requer supervisão constante do condutor à medida que o veículo conduz e acelera, a automatização de Nível 3 dá mais margem de manobra aos condutores. A SAE define o Nível 3 como um sistema em que o utilizador não conduz quando "as funcionalidades de condução automatizada estão ativadas - mesmo que esteja sentado no 'lugar do condutor'".

Um condutor, por exemplo, pode afastar a cabeça e os olhos da estrada para falar com um passageiro ou ver um filme, de acordo alguns canais de informação que testaram o sistema Drive Pilot.

Durante a demonstração, o piloto de testes jogou Tetris e navegou na Internet enquanto o Mercedes EQS tratava de todos os aspetos da condução.

Contudo, um sistema de Nível 3 ainda requer que o condutor possa recuperar o controlo do veículo num determinado momento. Isto significa que um condutor não pode adormecer ou obstruir o seu rosto enquanto o veículo está em movimento. Quando o piloto de testes colocou uma câmara à frente da sua cara, o sistema de condução autónomo da Mercedes desengatou-se.

O sistema é também restrito a determinadas condições da estrada, e a Mercedes-Benz disse que a sua função de piloto de condução apenas permitirá que o veículo acelere até 64 km/h.

Já há autorização para ser usado nas estradas do Nevada

Ao estabelecer uma data de 2023 para levar um sistema autónomo de Nível 3 aos clientes do Nevada, a Mercedes-Benz parece estar no bom caminho para ultrapassar alguns dos seus principais concorrentes de veículos elétricos nos EUA, incluindo Tesla, Ford e GM.

Desde 2015, o CEO da Tesla, Elon Musk, prometeu entregar aos seus veículos aquilo a que Tesla chama "Full Self-Driving". Mas a sua implementação tem sido atrasada ou enfrentado críticas de legisladores, especialistas em segurança e clientes.

Alguns críticos também acusaram a empresa de enganar os seus clientes, chamando ao sistema de condução semi-autónomo da empresa "Auto-Condução Completa".

Em novembro, Musk expandiu o "Full Self-Driving Beta" a todos os clientes norte-americanos, contudo, o sistema ainda está classificado no Nível 2, o que significa que o veículo requer toda a atenção do condutor.

A característica atraiu quase de imediato o escrutínio de muitos meios de comunicação social, e da crítica em geral, usando como argumentos alguns incidentes e acidentes que, supostamente, foram causados pelo "Full SelfDriving".

Segundo informações, a National Highway Traffic Safety Administration investigou 35 acidentes desde 2016, nos quais o sistema Tesla "Full Self-Driving" ou "autopiloto" estavam a ser utilizados. Os acidentes já mataram 19 pessoas, informou a entidade responsável.

A Mercedez-Benz afirmou no seu anúncio que a tecnologia está em conformidade com os regulamentos do estado do Nevada, sugerindo que o sistema autónomo só estará disponível para clientes sediados no Nevada.