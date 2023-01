Youtuber MrBeast devolveu a visão a 1.000 pessoas

O YouTube já não é o fenómeno que conhecemos, há uns anos, mas há estrelas que ainda fazem muito sucesso por lá. Ainda mais quando utilizam a visibilidade para fins como o que vamos ver hoje. O youtuber MrBeast ajudou pessoas cegas a ver.

A estrela da plataforma, com mais de 130 milhões de seguidores, patrocinou 1.000 cirurgias às cataratas.

Com uma legião de 130 milhões de seguidores, no YouTube, Jimmy Donaldson preenche o seu canal com desafios arrojados que cativam muitas pessoas. Além de ousados, a grande maioria envolve (muito) dinheiro.

Há dois dias, o chamado MrBeast publicou um conteúdo chamado “1.000 pessoas cegas veem pela primeira vez”. Caso esteja a perguntar o que aconteceu durante os oito minutos de vídeo, saiba que foi exatamente isso: o youtuber pagou uma cirurgia às cataratas a 1.000 pessoas que eram cegas ou quase cegas e que não conseguiam pagar a operação.

Neste vídeo, vamos curar a cegueira de 1.000 pessoas. Vai ser uma loucura.

Começou por dizer o youtuber, no vídeo que já conta com 59 milhões de visualizações, e que mostra pacientes a receber a cirurgia na Jamaica, Honduras, Namíbia, México, Indonésia, Brasil, Vietname e Quénia.

De acordo Jeff Levenson, “metade de todos os cegos do mundo só precisa de uma cirurgia de 10 minutos”. O oftalmologista e cirurgião responsável pelas cirurgias patrocinadas pelo youtuber coordenou o "Gift of Sight" durante mais de 20 anos. Este programa assegura a cirurgia às cataratas a pacientes que precisam dela, mas que não a conseguem pagar.

Nos dias e semanas após a minha própria cirurgia às cataratas, fiquei atordoado com o brilho, a beleza e a vividez do mundo. Mas fiquei chocado com a ideia de que existem centenas de milhões, provavelmente 200 milhões de pessoas em todo o mundo, que são cegas ou quase cegas devido a cataratas e que não têm acesso à cirurgia.

Partilhou Levenson com a CNN, explicando que se inspirou na sua própria experiência para ajudar outras pessoas.

Uma parceria que devolveu a visão a 1.000 pessoas

Em setembro, o cirurgião recebeu uma chamada da equipa do MrBeast e, como “nunca tinha ouvido falar dele”, quase desligou. No entanto, daí surgiu uma parceria que envolveu sem-abrigo e clínicas gratuitas e resultou na cirurgia de 40 pacientes, de Jacksonville. Todas elas foram operadas por Levenson, num dia que teve início às 7h e que terminou às 18h.

Por forma a chegar a mais pessoas, o cirurgião associou a equipa do youtuber à SEE International, uma entidade sem fins lucrativos que fornece cuidados oculares em todo o mundo, de forma gratuita. A associação ajudou o MrBeast a realizar 1.000 cirurgias, concluídas em cerca de três semanas.