Samsung tem quebra nos lucros em 2022 e as perspetivas para 2023 não são as melhores

O ano de 2022 foi desafiador para muitas das gigantes da tecnologia, com quebras nos lucros ou crescimentos abaixo do esperado. A Samsung tem um último trimestre forte, mas as quebras na procura de chips e de smartphones, fizeram com que os lucros anuais caíssem face ao anterior.

Para 2023, a Samsung prevê que a tendência de quebra se estenda, pelo menos, até a meados do ano.

A Samsung apresentou uma forte queda nos lucro de 2022, principalmente devido à fraca procura dos seus chips e smartphones, as principais fontes de receita da empresa. A empresa sul-coreana teve uma receita anual de KRW 302,23 triliões (cerca de 230 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual), um novo recorde para a empresa. Contudo, teve um lucro operacional de KRW 43,38 triliões (32 mil milhões de euros) em todo o ano de 2022, uma quebra de KRW 8,5 triliões (6,3 mil milhões de euros) em relação ao ano anterior.

No relatório pode ler-se que o "ambiente de negócios se deteriorou significativamente no quarto trimestre devido à fraca procura no meio de uma desaceleração económica global".

Enquanto o negócio de fundição da Samsung registou um aumento no lucro devido à diversificação de clientes e aplicações, o seu negócio de semicondutores teve um desempenho fraco de forma geral.

A procura por chips foi muito abaixo do esperado, devido às reduções e ajustes de stock dos clientes, perante as incertezas económicas. Além disso, os preços dos seus chips também caíram, provavelmente devido a um excesso de stock não vendido, contribuindo para a queda nos lucros anuais.

Samsung prevê uma tendência decrescente até meados de 2023

No quarto trimestre de 2022, o negócio de semicondutores da Samsung rendeu KRW 20,07 triliões (cerca de 15 mil milhões de euros) em receita consolidada, mas apenas KRW 0,27 triliões (200 milhões de euros) em lucro operacional. No período homólogo, tinha registado uma receita consolidada de KRW 26,01 triliões (cerca de 19 mil milhões de euros) e um lucro operacional de KRW 8,84 triliões (6,6 mil milhões de euros).

A Samsung acredita que a tendência decrescente irá persistir nos próximos meses, mas, a partir do meio do ano, a procura pelos semicondutores deverá aumentar.

Quanto ao mercado dos smartphones, em véspera de novos lançamentos, a Samsung espera que 2023 seja ainda pior que 2022, dadas as condições macroeconómicas. Estas perspetiva é apenas para o mercado de dispositivos mais acessíveis. Os modelos de topo deverão continuar a vender de forma consistente, pelo que promete "fortalecer a competitividade nos seus produtos premium.

Recorde-se que amanhã serão apresentados os novos Samsung Galaxy S23, num evento que iremos acompanhar aqui no Pplware.