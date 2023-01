Coca-Cola terá um smartphone exclusivo?

São muitas as marcas que se associam a fabricantes de smartphones para lançar modelos com design exclusivo, baseados noutros modelos que até já estão disponíveis no mercado. A Coca-Cola é uma marca que não se vê habitualmente associada a estas uniões, contudo, há agora informações que parecem revelar que algo de novo está para surgir.

Terá a Coca-Cola um smartphone exclusivo?

As surpresas no segmento dos smartphones estão sempre a acontecer e as parcerias entre fabricantes e marcas de segmentos completamente diferentes, são muito comuns. Segundo uma partilha do leaker Ice Universe, essa surpresa poderá juntar a Coca-Cola com alguma fabricante de smartphones, para o lançamento de um modelo exclusivo.

A imagem partilhada revela uma renderização daquele poderá ser o "Colaphone" (como é descrito no tweet abaixo). Trata-se de um design simples, com cantos arredondados, duas câmaras e um flash LED, uma imagem muito característica de smartphones de gama média/baixa.

Destaca-se nesta renderização, a inscrição da marca Coca-Cola em dois tamanhos, um deles a abranger a quase totalidade da altura do smartphone.

Colaphone é também uma conta de Twitter real, ainda que não verificada, e que segue apenas páginas de fabricantes de smartphones, nomeadamente, Samsung Mobile, Nothing, Apple, Xiaomi, OPPO, Huawei, OnePlus e Realme.

Na descrição da conta é deixada uma questão: For a totally new cola phone, what elements would you expect?. Em português, questiona, basicamente, o que é que os utilizadores esperam num totalmente novo "cola phone".

Apesar de parecer uma ideia remota, a verdade é que está a receber alguma atenção por parte de alguns dos mais relevantes leakers do mercado... Ficaremos atentos a mais desenvolvimentos.