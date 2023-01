COVID-19: Aberto autoagendamento para maiores de 18 anos

A pandemia por COVID-19 foi declarada a 11 de março de 2020, ou seja há mais de mil dias. A OMS mantém o estado, apesar de considerar que vivemos atualmente numa outra fase. No entanto, todos os esforços para combater a doença devem manter-se.

Depois do autoagendamento para quem tem mais de 45 anos, agora passou a ser possível agendar a vacina para quem tem mais de 18 anos.

A marcação da administração da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 já se encontra disponível para pessoas com 18 ou mais anos no portal de autoagendamento da Direção-Geral da Saúde.

“O agendamento é feito com, pelo menos, três dias de antecedência, e é enviada uma mensagem SMS ao cidadão, com informação do dia, hora e local de vacinação”, de acordo com os SPMS.

A mensagem deve ser respondida pelo cidadão com “SNS.Número de utente.SIM” para confirmação da hora proposta, à semelhança do que aconteceu em outras fases de vacinação.

No dia anterior à vacinação, o cidadão receberá uma mensagem recordatória com data, hora e local agendados, referem os SPMS, anunciando que, posteriormente, será aberta a possibilidade de agendamento a outras faixas etárias.

Preencha o formulário para vacinação sazonal para a COVID-19

Para agendar a sua vacina COVID-19, o procedimento é o seguinte:

Selecionar o local e data para a vacinação mais conveniente para si

Receber uma SMS pelo número 2424 com a confirmação de data, hora e local de vacinação

Responder à SMS para confirmar o agendamento

Deslocar-se até ao local de vacinação, no dia e hora para receber a(s) vacina(s)

A COVID-19 foi detetada há três anos na China e é uma doença respiratória infecciosa causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Esta doença está considerada uma emergência de saúde pública internacional desde 30 de janeiro de 2020 tendo sido considerada uma pandemia desde 11 de março de 2020.

Agendamento Vacina