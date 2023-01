A época de Natal tende a ser forte em termos de vendas de smartphones. É uma altura de elevadas expectativas para as fabricantes, contudo, este ano, os resultados ficaram muito aquém do esperado, de uma forma generalizada.

Segundo os dados da IDC, a Apple teve as piores vendas de iPhone registadas dos últimos anos, no mesmo período. Em relação a 2021, a Apple terá vendido em 2022 menos 12 milhões de iPhones.

Os dados mais recentes relativos às vendas de smartphones apresentados pela IDC revelam que o último trimestre de 2022 registou o maior declínio de todos os tempos, com a Apple a vender cerca de 12 milhões de iPhones a menos do que no mesmo período de 2021.

Previa-se que a Apple, neste período, tivesse vendido 79 milhões de iPhones, contudo, os dados da IDC são muito mais desanimadores, com um número apresentado de 72,3 milhões de unidades.

Mas nas estimativas apresentadas pela IDC, há uma quebra generalizadas que não afeta só a Apple. Todo o mercado teve uma quebra de vendas no último trimestre, face ao ano anterior, de 18,3%. A Xiaomi é a fabricante que apresenta quebras maiores, superiores a 26%. A Samsung teve quebras na ordem dos 15,6%, com vendas a rondar as 58,2 milhões de unidades.

Numa análise anual, houve menos 11,3% de vendas que no ano anterior, sendo a OPPO e a VIVO as fabricantes que mais perderam em termos de vendas, com valores acima dos 20%, enquanto a Apple a Samsung, tiveram quebras na ordem dos 4%.

A Samsung foi a marca que mais smartphones vendeu em 2022, com a Apple logo atrás, com 260,9 milhões e 226,4 milhões de unidades vendidas, respetivamente. A Xiaomi, que detinha 14% do mercado em 2021, caiu para os 12,7%, tendo vendido 153,1 milhões de unidades de smartphones.

2023 será um ano de desafios para as fabricantes. Prevê-se um aumento dos preços dos novos produtos, devido ao aumento da inflação, o que poderá fazer baixar ainda mais a procura e, por outro lado, reduzir o valor médio que os clientes estão a pagar.