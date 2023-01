A Cybertruck da Tesla veio mudar a forma como o mercado olha para os carros elétricos e o que estes podem oferecer. Com um design completamente diferente, esta quer quebrar várias barreiras e limites que estes veículos têm.

Se no campo da estética e do desempenho promete ser completamente diferente, há algo que tem deixado todos surpresos. Mesmo com um elevado interesse, a Tesla insiste em adiar a sua produção. Agora, voltou a ver a sua data adiada, mas nem tudo são más notícias.

Cybertruck voltou a ter data adiada

Apresentada em 2019, a Cybertruck veio marcar um ponto de mudança da Tesla e nos seus carros elétricos. Com linhas completamente diferentes do que pode ser considerado normal para uma pickup, quer ter um estilo próprio e que poucos vão conseguir bater.

A sua entrada em produção, e chegada ao mercado, tem sido adiada consecutivamente, sempre sem que tenha sido dada uma razão. A mais recente data de entrada em produção estava para o segundo semestre de 2023, mas há agora mais uma mudança a associar ao seu histórico.

Produção em massa da Pickup em 2024

O que Elon Musk revelou na mais recente apresentação de resultados da marca, a entrada em produção em massa da Cybertruck voltou a ser adiada. Passou a ser esperada para 2024, sem que tenha sido adiantada uma data ou um momento específico.

Apesar de não serem boas notícias, nem tudo é negativo nesta decisão da Tesla e de Elon Musk. A produção irá iniciar-se mais cedo, ainda durante o verão de 2023, mas a um ritmo muito lento e com níveis de produção muito reduzidos.

Fábrica da Tesla tem a estrutura pronta

Do que Elon Musk apresentou, as máquinas necessárias para o fabrico e montagem da Cybertruck estão já a ser colocadas na Gigafactory da Tesla de Austin, no Texas. Este é um passo importante e essencial para que a produção desta pickup seja iniciada.

O fator diferenciador da Cybertruck está cada vez mais esbatido, num mercado com cada vez mais propostas similares, em termos de desempenho e utilidade. Assim, é de todo o interesse da Tesla que a sua produção seja iniciada o mais cedo possível, para que o mercado a receba. A piorar, o seu preço deverá ser reajustado, para que fique ainda mais cara.