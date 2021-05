Tesla perde certificações de alguns recursos de segurança avançados nos EUA

A Tesla está a apostar na capacidade das suas câmaras para a assistência ao condutor e para aumentar as capacidades de segurança no que toca aos requisitos de condução autónoma nos seus novos carros. Assim, a empresa retirou o radar desta equação apostando só no seu conjunto de câmaras, a que designou de Tesla Vision. Contudo, o regulador norte-americano, NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) retirou à marca, para estes novos carros, certificações de segurança.

Os novos Teslas sem sensores de radar esperam por uma atualização para preencher certas exigências.

Tesla Vision ainda está à prova

Esta semana, a Tesla anunciou que os veículos Model 3 e Model Y construídos para os EUA agora passam a ser vendidos sem sensores de radar, uma vez que contarão exclusivamente com o Tesla Vision para permitir várias assistências ao condutor.

De acordo com Elon Musk, o processamento de visão aprimorado torna as câmaras uma opção melhor do que o radar. Contudo, ainda existem muitas dúvidas relativamente à eficácia do sistema exclusivamente com câmaras em situações adversas, como muita chuva, frio ou nevoeiro.

A Tesla referiu ainda que, por enquanto, estes novos veículos terão limitações em diversos recursos como Auto Summon, Condução Inteligente (Autosteer) e Evitar saída de emergência na faixa de rodagem.

Informação Tesla:

O Autosteer será limitado a uma velocidade máxima de 120 km/h e uma distância de seguimento mínima mais longa.

será limitado a uma velocidade máxima de 120 km/h e uma distância de seguimento mínima mais longa. Smart Summon (se equipado) e Evitar saída de emergência na faixa de rodagem podem ser desativados na entrega.

A Tesla afirmou que as características serão ativadas posteriormente através de atualizações de software. A Reuters informa, no entanto, que a NHTSA não está a rotular os novos veículos como estando equipados com características de segurança como aviso de colisão frontal, aviso de saída da faixa de rodagem, travagem iminente de colisão e suporte dinâmico de travagem.

O relatório assinala que a Tesla aparentemente informou a NHTSA sobre a mudança e ainda mantém as suas classificações de cinco estrelas para segurança em caso de colisão e capotamento.

No website da NHTSA, divide os veículos em 2021, cedo ou tarde, como se pode ver para certas edições do Model Y e do Model 3 produzidas depois de 27 de abril.

Quando o estado no sítio mudar, provavelmente dependerá da rapidez com que essas atualizações chegarem, e se forem necessários mais testes uma vez que estejam fora.

