Mudar o texto que escreve no WhatsApp? Há novas opções acessíveis a todos

O WhatsApp tem estado a mudar para ser mais útil e mais personalizado para os utilizadores. São pequenas alterações, mas que se mostram depois como importantes e que acabam por ser usadas de forma constante. A mais recente novidade vem mudar a forma como o texto das mensagens pode ser publicado. Há 4 novas opções e podem ser já usadas por todos.

Quatro novas opções de formatação de texto foram adicionadas ao WhatsApp para ajudar os utilizadores a comunicarem de forma mais eficaz. Disponível a partir de agora, os utilizadores do WhatsApp agora podem usar listas com marcadores e numeradas, citações em bloco e código embutido para destacar e organizar as suas mensagens, facilitando a divisão de grandes secções de texto em algo mais fácil de ler.

Conheça agora em detalhe cada uma das 4 novidades que o WhatsApp preparou. De destacar que estas podem ser já usadas, quer no Android, iOS, Web ou Mac.

Lista de itens para ajudar a organizar as etapas de um processo, ingredientes numa receita ou destacar os pontos principais de uma mensagem Para usar, escreva - seguido de um espaço

para ajudar a organizar as etapas de um processo, ingredientes numa receita ou destacar os pontos principais de uma mensagem Lista numerada para destacar uma ordem específica de itens como instruções ou um passo a passo Para usar, escreva 1 ou 2 seguidos de um ponto final e um espaço

para destacar uma ordem específica de itens como instruções ou um passo a passo

Citação de bloco para ajudar a destacar um texto-chave e torná-lo mais visível nas mensagens Para usar, escreva o símbolo > seguido de um espaço

para ajudar a destacar um texto-chave e torná-lo mais visível nas mensagens Código embutido é frequentemente usado por desenvolvedores que precisam compartilhar trechos de códigos ou comandos Para usar, adicione símbolo ` antes e depois do conteúdo

é frequentemente usado por desenvolvedores que precisam compartilhar trechos de códigos ou comandos

Com esta pequena novidade o WhatsApp muda completamente a forma como as mensagens podem ser enviadas e recebidas. Ao formatar o texto é possível dar-lhe destaque, arrumá-lo de forma mais ordenada ou, simplesmente, dar-lhe uma imagem mais profissional. Este poderá ser o início de mais mudanças nesta área, que se justam assim a outras novidades que foram surgindo já.