Há muitos anos que o Dropbox é um dos serviços cloud mais usados na Internet. Mesmo com a Google, Apple ou Microsoft presentes, muitos optam por esta solução. Agora, surge uma novidade que poucos vão gostar. É hora de dizer adeus ao plano de armazenamento Cloud ilimitado do Dropbox.

Depois de muitos anos a dar uma liberdade total a alguns dos seus clientes, com um armazenamento ilimitado na Cloud, o Dropbox resolveu mudar as regras. Acabará com o seu plano de armazenamento Cloud ilimitado e começar a estabelecer outras regras.

Curiosamente, a razão para esta mudança não está na utilização fora do normal pelos seus clientes, mas sim por práticas que vão contra as regras. Falamos da utilização do Dropbox para criptografia e para minerar. Há ainda casos de revenda deste espaço na Internet.

descobrimos que um número crescente de clientes comprava assinaturas avançadas não para administrar um negócio ou organização, mas para fins como criptografia e mineração de Chia, indivíduos não relacionados que agrupam armazenamento para casos de uso pessoal ou até mesmo casos de revenda de armazenamento. Nos últimos meses, assistimos a um aumento deste comportamento na sequência de outros serviços que fizeram mudanças políticas semelhantes.

Na publicação que fez para relatar esta nova realidade, o Dropbox revelou ainda que esta não é uma medida que irá aplicar de forma leviana. Muitos outros serviços estão a adotar as mesmas políticas, algo que deverá estar relacionado com as mesmas causas.

Ainda que termine com o de armazenamento Cloud ilimitado, o Dropbox terá uma solução para os seus utilizadores. Do que revela, 99% dos clientes afetados usam menos de 35 TB de armazenamento por licença e vão poder continuar a usar o que usam no momento da migração. Além disso, receberão 5 TB adicionais de armazenamento por 5 anos.

Para o 1% restante que usa mais de 35 TB de armazenamento por licença, o Dropbox oferecerá a esses clientes uma oferta semelhante à de acima. Esta durará um ano e tentará encontrar um plano que satisfaça as suas necessidades.

O Dropbox confirmou que migrará gradualmente os utilizadores atuais para o plano Advanced modificado a partir de 1 de novembro. Estes serão notificados dessa migração pelo menos 30 dias antes de acontecer. Esta será uma mudança que não se esperava, mas que infelizmente terá mesmo de acontecer.