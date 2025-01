Isenção do pagamento do IUC! Quem tem direito?

O IUC (Imposto Único de Circulação) é um imposto anual que incide sobre a propriedade de um veículo automóvel (e não sobre a circulação), pago até o veículo ser abatido, cujos valores são atualizados todos os anos em janeiro. Quem pode solicitar a Isenção do pagamento do IUC?

O IUC incide sobre praticamente todos os veículos registados em Portugal, ou que permaneçam no país por um período superior a 183 dias, em cada ano civil. A isenção do pagamento do IUC é atribuída em função das características do proprietário e do veículo.

Quando se pode pedir Isenção do pagamento do IUC?

Portadores de deficiência

Pessoas que sofrem de incapacidade com um grau superior ou igual a 60%.

O veículo seja usado exclusivamente para o transporte do titular.

No entanto, esta isenção do pagamento do IUC está limitada a veículos específicos. Assim, aplica-se apenas a veículos da categoria B com baixo nível de emissão de CO2 (até 180 g/km, pelo teste NEDC, ou até 205 g/km, pelo teste WLTP) e das categorias A e E.

Além disso, cada proprietário só pode usufruir desta isenção em relação a um veículo em cada ano. E o valor do imposto não pode ultrapassar o montante de 240 euros. Se superar este limite, o excedente tem de ser pago pelo proprietário.

IPSS

Todas as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS).

Outros Veículos:

Outros casos de isenção incluem:

Veículos de transporte de terceiros, como táxis e TVDEs;

Ambulâncias e tratores agrícolas;

Veículos de IPSS e carros fúnebres;

Motociclos com cilindrada até 350 cm³;

Automóveis de categoria B com emissões de CO₂ inferiores a 205 g/km (WLTP);

Veículos cujo IUC seja inferior a 10 euros.

Na lista seguinte encontra-se em detalhe todas as situações em que se pode pedir isenção do IUC.

Veículos da administração central, regional, local e das forças militares e de segurança ;

; Veículos adquiridos por associações humanitárias de bombeiros ou câmaras municipais para o cumprimento das missões de proteção, socorro, assistência, apoio e combate a incêndios, atribuídas aos seus corpos de bombeiros;

para o cumprimento das missões de proteção, socorro, assistência, apoio e combate a incêndios, atribuídas aos seus corpos de bombeiros; Automóveis e motociclos de Estados estrangeiros , missões diplomáticas e consulares, organizações internacionais e agências europeias especializadas, bem como dos respetivos funcionários, quando o seu reconhecimento seja obrigatório em virtude de instrumento de direito internacional;

, missões diplomáticas e consulares, organizações internacionais e agências europeias especializadas, bem como dos respetivos funcionários, quando o seu reconhecimento seja obrigatório em virtude de instrumento de direito internacional; Veículos das categorias A, C, D e E com mais de 30 anos considerados de interesse histórico pelas entidades competentes . A isenção do pagamento do IUC aplica-se se forem utilizados ocasionalmente e as deslocações anuais não ultrapassarem 500 quilómetros;

. A isenção do pagamento do IUC aplica-se se forem utilizados ocasionalmente e as deslocações anuais não ultrapassarem 500 quilómetros; Automóveis e motociclos com mais de 30 anos que sejam peças de museus públicos . A isenção do pagamento do IUC aplica-se se forem utilizados ocasionalmente e as deslocações anuais não ultrapassarem 500 quilómetros;

. A isenção do pagamento do IUC aplica-se se forem utilizados ocasionalmente e as deslocações anuais não ultrapassarem 500 quilómetros; Veículos não motorizados, exclusivamente elétricos ou movidos a energias renováveis não combustíveis;

Veículos especiais de mercadorias sem capacidade de transporte;

Ambulâncias e veículos para transporte de doentes;

Veículos funerários;

Tratores agrícolas;

Automóveis da categoria B com nível de emissão de CO2 até 180g/km (teste NEDC) ou até 205g/km (teste WLTP);

Automóveis da categoria A que se destinem ao serviço de aluguer com condutor (letra T) ou ao transporte em táxi;

Veículos apreendidos no âmbito de processos-crime, enquanto durar a apreensão;

Veículos considerados abandonados, a partir do momento em que sejam adquiridos por ocupação pelo Estado ou por autarquias locais;

Navios considerados abandonados que integrem o património do Estado;

Veículos declarados perdidos a favor do Estado;

Veículos utilizados por equipas de sapadores florestais que integrem o Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios.

Dependendo da categoria, há alguns veículos que pagam apenas 50%: