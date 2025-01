iServices com mais de 700 mil clientes em 2024 e impacto sustentável

A iServices, líder nacional em reparação de smartphones e equipamentos informáticos, atendeu mais de 700.000 clientes em 2024. Este marco reflete um impacto ambiental muito significativo e consolida a posição da empresa como referência no setor tecnológico em Portugal.

Números da iServices em 2024 são impressionantes...

A iServices, com uma rede de 95 lojas em Portugal, Espanha, França e Bélgica, continua a destacar-se pela sua forte aposta na sustentabilidade e na economia circular. Em 2024, a empresa atingiu um marco impressionante ao atender mais de 700.000 clientes, evitando a produção de milhares de novos dispositivos e, com isso, contribuindo para um planeta mais sustentável.

Os dados de circularidade registados pela iServices em 2024 são impressionantes:

Resíduos Eletrónicos Poupados : Ao Reparar, Recondicionar, Reciclar e Reutilizar 635.950 equipamentos eletrónicos, a iServices evitou o descarte de cerca de 127,19 toneladas de lixo eletrónico, o que equivale a nove camiões basculantes de resíduos.

: Ao Reparar, Recondicionar, Reciclar e Reutilizar 635.950 equipamentos eletrónicos, a iServices evitou o descarte de cerca de 127,19 toneladas de lixo eletrónico, o que equivale a nove camiões basculantes de resíduos. Água Poupada : A extensão da vida útil dos dispositivos resultou na poupança de 7,63 mil milhões de litros de água, quantidade suficiente para encher 3.052 piscinas olímpicas ou abastecer uma cidade de 50.000 habitantes durante um ano inteiro.

: A extensão da vida útil dos dispositivos resultou na poupança de 7,63 mil milhões de litros de água, quantidade suficiente para encher 3.052 piscinas olímpicas ou abastecer uma cidade de 50.000 habitantes durante um ano inteiro. Emissões de CO₂ evitadas : Foram evitadas 31.796 toneladas de emissões de CO₂, o que corresponde à retirada de 7.949 carros das estradas durante um ano ou à preservação de 21.198 hectares de floresta durante o mesmo período.

: Foram evitadas 31.796 toneladas de emissões de CO₂, o que corresponde à retirada de 7.949 carros das estradas durante um ano ou à preservação de 21.198 hectares de floresta durante o mesmo período. Recursos Naturais Poupados: Graças às intervenções realizadas, a iServices poupou 50.874 toneladas de recursos naturais, o equivalente ao peso de cinco Torres Eiffel ou de 125 aviões Boeing 747.

Estes números reforçam o compromisso da iServices com práticas circulares e colocam a empresa na vanguarda das soluções ambientais no setor tecnológico.

Este impacto foi reconhecido com duas importantes distinções em 2025: a iServices foi eleita Escolha do Consumidor 2025, posicionando-se no TOP25 das marcas preferidas pelos portugueses, e foi também distinguida como Escolha Sustentável 2025. Estes prémios refletem a confiança dos consumidores e o compromisso da marca com práticas ambientais responsáveis.

Com planos de expansão até ao final de 2025, a iServices reafirma a sua missão de promover a sustentabilidade, a inovação e a excelência no atendimento ao cliente.