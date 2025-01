HDMI 2.2 foi anunciado na CES 2025 com muitas melhorias e novidades

A CES é, por norma, o palco onde muitas novidades são reveladas, a grande maioria de marcas e fabricantes de relevo. É também o local onde muitos novos padrões são apresentados e trazidos a público. Agora, e como esperado, surgiu o HDMI 2.2, com muitas melhorias e novidades.

Na CES 2025, o HDMI Forum anunciou planos para que o HDMI 2.2 esteja disponível no primeiro semestre deste ano. A próxima geração desta tecnologia de conectividade irá melhorar drasticamente o desempenho e proporcionar uma experiência de streaming mais envolvente.

Com uma largura de banda de 96 Gbps, o HDMI 2.2 suportará resoluções e taxas de atualização melhoradas. Isto permitirá aplicações como a realidade aumentada e virtual, ambientes espaciais e displays digitais. Uma sincronização de áudio e vídeo muito melhor também garantirá um desempenho suave e sem atrasos, mesmo em configurações complexas. Utilizará o Protocolo de Indicação de Latência (LIP) para este desempenho.

Segundo Chandlee Harrell, presidente do HDMI Forum, a nova especificação é uma resposta direta à procura de alto desempenho no ecossistema HDMI. Foi concebido para suportar os rápidos avanços na tecnologia de exibição e na criação de conteúdos.

Será também lançado um novo cabo HDMI Ultra96, concebido especificamente para lidar com o aumento da largura de banda e de todas as características do HDMI 2.2. Este cabo será submetido a certificação como parte do Programa de Certificação de Cabos HDMI para garantir qualidade e desempenho.

Os utilizadores dos adaptadores HDMI 2.x terão acesso à especificação HDMI 2.2 quando esta for lançada no primeiro semestre de 2025. Esta atualização promete melhorar toda a experiência HDMI, desde a criação de conteúdos ao entretenimento doméstico.

Esta é uma novidade importante e que vai elevar ainda mais o que os dispositivos conseguem oferecer. Com o HDMI 2.2 será possível entregar ainda mais conteúdo, com mais qualidade e sem que sejam necessárias alterações substanciais.