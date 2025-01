Google pode trazer em breve a IA do Gemini para os smartwatches Wear OS

A IA está no centro das apostas da Google para 2025. Depois de um ano a desenvolver o Gemini, quer agora alargar a sua presença a todas as suas plataformas e massificar a sua utilização. As informações mais recentes revelaram que a Google pode trazer em breve a IA do Gemini para os smartwatches com Wear OS.

A Google parece pronta para substituir o seu Assistente pelo Gemini no Wear OS. O código descoberto numa versão beta da aplicação da Google podem ter revelado os planos futuros da empresa. Nesta versão foi encontrada a entrada que revela: “Fale facilmente para fazer mais com um assistente no seu relógio, reimaginado com a IA da Google”.

Esta frase por si só faz parecer que os utilizadores do Wear OS serão capazes de usar um tom mais direto ao fazer perguntas ao Gemini ou ao atribuir-lhe uma tarefa. O tamanho limitado do ecrã de um smartwatch tornará, sem dúvida, as respostas áudio mais importantes em comparação com a versão do Gemini utilizada nos smartphones.

Os utilizadores poderão ativar o Gemini e a AI no Wear OS usando a mesma palavra-chave “Hey Google” que o Google Assistant estaria pronto a ouvir com o ecrã ativo. Até que a palavra seja dita, o Gemini estará em modo de espera. Os utilizadores também poderão ativar o Gemini AI premindo o botão lateral de um relógio com Wear OS.

Embora o Assistente tenha tido uma estreia limitada no Wear OS em 2018 com o lançamento do Wear OS 2.0, começou a aparecer mais amplamente na plataforma com o Wear OS 3 de 2021. Poderemos ver o Gemini AI chegar ao Wear OS através de uma atualização para o Assistente Google. Este pode surgir em março, durante o próximo Pixel Feature Drop.

As sequências de código descobertas na versão beta da aplicação Google descrevem como os proprietários de um relógio com Wear OS configurariam a funcionalidade na aplicação do telefone. Ter o Gemini AI a substituir o Google Assistant é algo que alguns proprietários de relógios com Wear OS têm vindo a pedir.

Embora as sequências de código ocultas indiquem que a Google trabalha na troca do Assistente pelo Gemini AI no Wear OS, não há garantia de que termine este trabalho. Apesar desta nota, parece pouco provável que esta mudança não venha a acontecer. A Google aposta agora forte na IA e o Wear OS e os smartwatches são quem mais beneficiaria com a novidade.