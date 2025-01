Um carro elétrico de 7000 euros? Poderá ser o Wuling Binguo

Este será o ano em que os carros elétricos vão ter de se ajustar ao bolso dos consumidores. Sim, de todos os consumidores, os que têm mais e, sobretudo, os que têm menos. Propostas como o Wuling Binguo podem fazer a diferença. Estamos a falar de um dos veículos elétricos mais económicos do mercado, com um preço base de cerca de 7.300 euros (8.000 dólares).

Wuling Binguo: o futuro dos veículos elétricos urbanos?

No competitivo mercado dos veículos elétricos (VE), o Wuling Binguo posiciona-se como uma das opções mais económicas e funcionais.

Este pequeno automóvel chinês, com um preço inicial de aproximadamente 7.300 euros (cerca de 8.000 dólares), promete transformar a mobilidade urbana para quem procura uma solução sustentável, económica e compacta.

Um design minimalista mas prático

O Wuling Binguo, produzido pela SAIC-GM-Wuling, é um hatchback totalmente elétrico concebido para o dia a dia das cidades. As suas dimensões compactas e o seu design exterior simples fazem dele um veículo ideal para manobras em ambientes urbanos densos.

Apesar do seu baixo custo, oferece uma quantidade surpreendente de espaço interior, nomeadamente a sua bagageira de 790 litros quando os bancos traseiros estão rebatidos, ideal para fazer compras ou para o transporte básico.

Bateria, autonomia e desempenho

Equipado com baterias LFP (lítio-ferro-fosfato), o Wuling Bingo oferece até 200 quilómetros de autonomia no ciclo CLTC, o que é suficiente para as deslocações diárias em cidade.

Embora o ciclo CLTC seja muitas vezes otimista, em condições reais poderia oferecer entre 150 e 180 quilómetros de autonomia, o suficiente para satisfazer a maioria das necessidades urbanas.

Também estão disponíveis opções de carregamento versáteis:

Carregamento em corrente alternada (CA) : Até 11 kW. Ideal para o carregamento noturno.

: Até 11 kW. Ideal para o carregamento noturno. Carregamento rápido de corrente contínua (CC): Permite um carregamento de 10-80% em aproximadamente 30 minutos, o que é invulgar para um veículo do seu segmento.

O Binguo está disponível em duas configurações de potência, sendo a versão mais potente de 50 kW (68 cv).

Embora não seja um automóvel rápido, a sua aceleração é suficiente para uma condução citadina. Com uma velocidade máxima de 100 km/h, é perfeito para o tráfego urbano, embora não tenha sido concebido para autoestradas ou viagens longas.

Sustentabilidade e acessibilidade

Um fator-chave para a atratividade do Wuling Binguo é o seu custo. O seu baixo preço é possível graças a subsídios governamentais, a uma cadeia de abastecimento madura e a economias de escala na indústria automóvel chinesa.

Num contexto em que os veículos elétricos de marcas ocidentais ultrapassam normalmente os 20.000 euros, o Bingo oferece uma opção mais acessível para aqueles que querem um VE funcional.

Como tal, este elétrico pode ser visto como um exemplo claro de como a indústria automóvel chinesa está a liderar o caminho para a acessibilidade dos veículos elétricos.

Depois há a sublinhar o seu design prático, preço competitivo e autonomia suficiente tornam-no uma opção atrativa para quem procura um segundo carro ou uma alternativa económica e amiga do ambiente para a cidade.

O Wuling Binguo pode ser uma mudança de paradigma na mobilidade urbana, abrindo um precedente para que outras marcas desenvolvam veículos elétricos compactos, acessíveis e sustentáveis.