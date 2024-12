O Google Maps também já mostra os alertas do Waze no Android Auto

Há muito que o Google Maps se aproxima do Waze e procura ter as funcionalidades que este oferece aos utilizadores. Ambas as apps são propriedade da Google e por isso este é um processo que se considera natural. Agora, e depois de vermos os alertas do Waze surgirem no Google Maps no smartphone, é hora de vermos essa novidade também no Android Auto.

Alertas do Waze no Android Auto

Há muitos anos que a Google decidiu manter o Waze ao mesmo tempo que o Google Maps. Estas duas apps e estes dois serviços têm coexistido de forma natural. Cada uma recebe as suas novidades de forma independente e distinta, com públicos algo específicos e com propostas próprias.

Ainda assim, a Google tem procurado aproximar estas suas propostas, oferecendo funcionalidades similares e até iguais. É algo que pode não parecer lógico, mas que tem aumentado nos últimos anos e que parece ser o futuro para estas duas propostas da Google.

Agora, e como revelámos há alguns dias, a Google parece ter dado um passo ainda maior no sentido de integrar o Waze e o Google Maps. Passou a mostrar as notificações do Waze no seu serviço de mapas, interligando de forma única estas duas apps, pelo menos nos smartphones Android.

Google Maps recebe uma atenção especial

Do que é revelado agora, houve mais uma mudança neste campo, para tornar o Google Maps ainda melhor. Também no Android Auto o Google Maps mostra agora essas mesmas notificações e alertas com base na informação que os utilizadores do Waze fornecem para este serviço.

No caso Android Auto, e tal como vimos na informação dos smartphones Android, a notificação apresentada tem uma informação específica sobre a sua origem. Está presente a indicação de que a informação apresentada tem origem nos relatos dos utilizadores do Waze.

Esta é uma mudança importante e que aproxima de forma única o Waze e o Google Maps. Poderá ser apenas o início de uma união importante e onde os utilizadores destes serviços têm acesso a toda a informação que está disponível, independentemente da plataforma que é usada.