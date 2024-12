Learn about: já conhece a nova ferramenta de pesquisa da Google?

A nova ferramenta da Google é ambiciosa: foi concebida para ensinar tópicos complexos de uma forma simplificada e interativa, distinguindo-se de chatbots como o Gemini. Está ainda em fase experimental, mas importa conhecê-la.

Pela sua dimensão, a Google testa novas tecnologias e abordagens, frequentemente, no sentido de oferecer a melhor experiência aos utilizadores. Apesar de algumas desaparecem, com o tempo, outras mostram ter potencial para se tornarem aplicações completas, eventualmente.

A Learn About é um destes casos, pois reconhece-se-lhe potencial. Trata-se de uma nova aplicação web da Google, alimentada por Inteligência Artificial (IA), cujo objetivo passa por ensinar novos conceitos, por via de blocos de informação, questionários, imagens e outros elementos interativos.

Google quer que a Learn About seja mais do que um chatbot

Embora pareça um chatbot, semelhante aos muitos que já conhecemos, como o próprio Gemini da Google, a Learn About quer ser mais interativa do que isso. Por isso, está a ser testada para simplificar tópicos, em vez de os explicar num bloco de texto.

A Learn About utiliza o modelo LearnLM da Google, otimizado para "casos de utilização de ensino e aprendizagem". Na prática, é um modelo muito mais conversacional do que o Gemini.

Além disso, baseia-se na Pesquisa Google para procurar informação atualizada na Internet, tentando reduzir as "alucinações" comuns aos chatbots.

Conforme testado pelo Android Authority, a interface da Learn About é friendly, estando repleta de elementos, como imagens, vídeos e caixas coloridas.

Para tópicos académicos, a nova plataforma tem uma vantagem sobre outras ferramentas de IA: divide tópicos complexos em partes mais fáceis de gerir e de um modo mais interativo, não sendo aborrecido.

Uma vez que está ainda em fase experimental, a Learn About não está disponível para todos os utilizadores. Por isso, eis as desvantagens detetadas por quem já conseguiu testar a ferramenta:

Embora seja excelente para fornecer visões gerais estruturadas, pode parecer um pouco superficial se estiver à procura de explicações profundas e detalhadas.

se estiver à procura de explicações profundas e detalhadas. A capacidade de recorrer à Pesquisa Google ainda não elimina as "alucinações" , pelo que a informação não é tão exata quanto deveria.

, pelo que a informação não é tão exata quanto deveria. Os elementos interativos ainda são fracos.

De qualquer forma, a Google está a conduzir experiências com a Learn About, abrindo a porta da nova aplicação web a alguns utilizadores. Caso seja bem-sucedida, é possível que chegue aos restantes utilizadores, globalmente, no futuro.