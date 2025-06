Por que motivo o Reino Unido ameaça mudar os resultados de pesquisa da Google?

A estratégia da Google para os resultados das pesquisas não é consensual, tendo a gigante tecnológica até já sido acusada de monopólio. Entretanto, o Reino Unido ameaçou a empresa, alertando que pode vir obrigá-la a alterar os rankings de pesquisa, por forma a oferecer alternativas.

A Google construiu um verdadeiro império e é, hoje, um serviço incontornável para milhares de milhões de utilizadores diariamente.

Na Grã-Bretanha, responde por mais de 90% das pesquisas: milhões de britânicos dependem da Google para usar a Internet e mais de 200.000 empresas dependem da publicidade na pesquisa da Google para chegar aos seus clientes, segundo a Autoridade da Concorrência e dos Mercados (em inglês, CMA).

Nesse sentido, o órgão regulador da concorrência propôs designar a Google, propriedade da Alphabet, com "estatuto de mercado estratégico", dando-lhe mais poder para intervir nos serviços de pesquisa, visando aumentar a inovação e o crescimento económico.

Na terça-feira, a CMA afirmou que pode obrigar a Google a classificar as empresas de forma mais justa nos resultados de pesquisa, bem como a oferecer serviços alternativos aos consumidores.

Caso seja confirmada, em outubro, a designação poderá obrigar a Google a fazer o seguinte:

Segundo a diretora-executiva da CMA, Sarah Cardell, apesar de a Google ter levado enormes benefícios para o Reino Unido, o regulador encontrou formas de tornar os mercados mais competitivos e inovadores.

Estas ações direcionadas e proporcionais dariam às empresas e aos consumidores do Reino Unido mais escolha e controlo sobre a forma como interagem com os serviços de pesquisa da Google, além de abrir maiores oportunidades para a inovação em todo o setor tecnológico do Reino Unido e na economia em geral.