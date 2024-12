Spotify Wrapped 2024: quando será lançado e como vê-lo antes de toda a gente

O Spotify, como já é tradição, prepara-se para lançar o Spotify Wrapped 2024, o resumo anual que permite aos utilizadores conhecer os seus artistas, álbuns, músicas e géneros mais ouvidos ao longo do ano. Mas sabia que existe uma forma de ter acesso a esta informação mais cedo? Descubra como.

Apesar de o Spotify não divulgar uma data exata para o lançamento, a plataforma costuma seguir um calendário relativamente previsível. Historicamente, o Spotify Wrapped surge na última semana de Novembro, geralmente a uma quarta-feira. No entanto, estamos a 4 de Dezembro enquanto este artigo é escrito, e o Wrapped deste ano ainda não foi disponibilizado.

Este atraso é notório, sobretudo porque o concorrente Apple Music já lançou o Replay 2024, o equivalente para os subscritores deste serviço. Mas afinal, quando poderemos aceder ao Spotify Wrapped 2024?

Data de lançamento do Spotify Wrapped 2024

Nos últimos dias, o Spotify tem intensificado a promoção do Wrapped 2024 nas redes sociais, partilhando publicações e imagens que sugerem quais foram os artistas mais ouvidos pela sua base de utilizadores. Contudo, até ao momento, a empresa não confirmou uma data específica para o lançamento.

Se olharmos para o histórico, o Spotify Wrapped 2023 foi lançado a 29 de Novembro, uma quarta-feira. Este ano, 29 de Novembro calhou numa sexta-feira, um dia atípico para grandes anúncios. Por outro lado, lançar o Wrapped a 27 de Novembro (uma quarta-feira) poderia ter sido demasiado cedo, o que pode justificar este adiamento para a primeira semana de Dezembro.

Baseando-nos nestes factos e em rumores recentes, é muito provável que o Spotify Wrapped 2024 seja finalmente disponibilizado hoje, quarta-feira, 4 de Dezembro. Esta data parece mais lógica, dado que está mais próxima do final do ano, permitindo à plataforma contabilizar dados mais atualizados e oferecer um resumo ainda mais preciso.

Ainda assim, não seria surpreendente que o Spotify lançasse o Wrapped a qualquer momento, especialmente considerando que o Apple Music Replay já está disponível. Assim que for lançado, os utilizadores poderão aceder ao resumo diretamente a partir da aplicação do Spotify.

Como ver o Wrapped antes de todos

Quando o Wrapped for ativado, basta abrir a aplicação do Spotify para o encontrar destacado na página inicial. No entanto, se quiser aceder ao seu resumo o mais rapidamente possível, pode seguir os passos que apresentamos neste artigo: link.

O Spotify Wrapped tornou-se numa tradição anual não apenas para os utilizadores, mas também para artistas e criadores de conteúdo, que aproveitam esta retrospetiva para interagir com os seus fãs. Mais do que um simples resumo de dados, o Wrapped é uma celebração personalizada da música que nos acompanhou ao longo do ano.

Agora, só resta aguardar mais algumas horas (ou dias) para saber quem foram os seus artistas mais ouvidos em 2024.

