Europeias: Inscrição para voto antecipado até hoje

A legislação eleitoral, em determinadas condições, permite-lhe votar antecipadamente. Para tal, deverá inscrever-se na plataforma disponível, no período adequado, selecionando a eleição e a modalidade de voto antecipado que se adequa à sua situação.

Se pretende votar antecipadamente nas Europeias saiba que o prazo para se inscrever termina esta quinta-feira.

A eleição irá decorrer no dia 9 de junho de 2024 e poderão inscrever-se para o Voto Antecipado:

Eleitores que pretendam votar antecipadamente em Mobilidade- Inscrição entre 26 e 30 de maio.

Assim, os eleitores que queiram votar no próximo domingo (dia 2 de junho), ou fora da área de recenseamento, podem fazer o pedido através do portal do voto antecipado do Ministério da Administração Interna.

Se não conseguir votar no dia 2 de junho, pode sempre exercer o seu direito de voto no dia 9. Até às 12:00 da passada segunda-feira, um total de 97.386 eleitores inscreveram-se para exerceram antecipadamente o seu direito de voto no dia 2 de junho, disse à agência Lusa fonte do Ministério da Administração Interna (MAI).

Pela primeira vez, em todas as assembleias e secções de voto, serão utilizados cadernos eleitorais desmaterializados que estarão disponíveis em equipamentos informáticos de acesso exclusivo. Assim, será possível votar em qualquer zona do País e nem necessita de avisar. Os portugueses residentes em países da UE podem votar presencialmente nas representações diplomáticas, nos dias 8 e 9 de junho. Tal "estratégia" poderá levar mais portugueses a votar. De referir que em 2019, Portugal atingiu a taxa de abstenção recorde de 68,6%, e contrariou a tendência europeia de diminuição.

Em 2024, o(a)s eleitore(a)s elegem 21 eurodeputado(a)s, ou seja, o mesmo número que nas eleições de 2019.

O(a)s candidato(a)s serão apresentados por partidos políticos e coligações de partidos políticos até ao 41º dia anterior ao da eleição. o(a)s candidato(a)s são cidadãos portugueses, cidadãos brasileiros com estatuto de igualdade de direitos políticos, ou cidadãos de países da União Europeia, não nacionais do Estado Português, recenseados em Portugal.