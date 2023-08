Com cada vez mais carros elétricos a serem vendidos, surgem também cada vez mais questões sobre a sua segurança. Os casos parecem crescer e deixam sempre uma dúvida real. Um casal de moradores da Flórida descobriu agora da pior maneira a realidade destes carros elétricos e o perigo que representam.

Os carros elétricos são seguros?

Foi há poucos dias que a notícia surgiu com grande destaque no Condado de St. Johns, na Flórida. Um casal de moradores da comunidade de Nocatee viu a sua casa sofrer danos consideráveis fruto de um fogo.

Tudo começou com um problema nas baterias de um Mercedes EQE 350+ de 2023 que este casal, Jennifer Ruotolo e o seu marido, trouxeram para casa. Este carro elétrico foi disponibilizado pela Mercedes como viatura de substituição quando deixaram o seu carro na oficina.

O Mercedes EQE 350+ terá sido estacionado na garagem da casa do casal Ruotolo pelas 22, sem que tivesse sido ligado à corrente para carregar. Por não terem um carro elétrico, a casa não estava preparada para que este fosse colocado à carga.

Incêndio destruiu o Mercedes e a casa

Pelas 08h30 do dia seguinte, um estrondo foi ouvido e rapidamente o fogo alastrou-se à casa, destruindo uma parte importante. A viatura, como seria esperado, acabou por arder também, ficando totalmente destruída.

O mais curioso é que a Mercedes está a promover uma recolha do EQE 350+, por problemas relacionados com um erro no sistema de gestão da bateria. Este pode fazer com que o veículo não alerte o condutor se houver uma falha no sistema de alta tensão. O problema não está, aparentemente, nas próprias baterias.

A Mercedes já reagiu a este caso e estará a investigar a causa do problema que levou ao incêndio. Com prejuízos calculados em 1 milhão de dólares, a família Ruotolo espera que surja em breve uma resposta e uma solução para este caso.

Fabricantes devem tomar medidas para proteção

Ainda que não seja muito frequente este tipo de problemas, a verdade é que estão a aumentar. Normalmente estão associados a falhas de montagem ou a acidentes, mas existem casos em que tendem a acontecer de forma espontânea e sem qualquer razão óbvia.

Os fabricantes devem encontrar uma forma de controlar estas situações e garantir assim a segurança dos condutores e passageiros. As baterias de iões de lítio convencionais, ou seja, com níquel, podem arder em situações em que algo corra mal, como aconteceu neste caso.