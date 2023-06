Quer recuperar ficheiros apagados de forma permanente no PC? Há solução e é gratuita

Quando por acidente apagamos ficheiros de forma definitiva no computador, ou tal acontece devido a algum erro do sistema, os constrangimentos são muitos, principalmente se estivermos a falar de conteúdo importante ou afetivo. Mas saiba que existe uma solução.

Ficheiros apagados permanentemente... mas por quê? E dá para recuperar?

Usando o Windows como exemplo, mas facilmente replicado para o sistema macOS, quando normalmente um ficheiro é apagado, vai parar à Reciclagem. Este caixote do lixo vai receber os ficheiros que já não quer ter nas pastas, mas a qualquer altura é possível aceder-lhe e restaurar qualquer um dos ficheiros.

Contudo, além desta reciclagem poder ser apagada, é também possível eliminar ficheiros de forma permanente, por exemplo, ao selecionar um ficheiro e clicar em shift+delete, irá aparecer uma mensagem no Windows a questionar se pretende eliminar o ficheiro de forma permanente, não passando sequer pela Reciclagem.

Pode acontecer também, recorrer a algum software que auxilie a fazer a limpeza do PC que ficheiros sejam eliminados de forma permanente... ou até com uma atualização de software onde a recuperação dos ficheiros acabe por não acontecer da forma esperada.

A forma como o armazenamento digital acontece, faz com os ficheiros eliminados de forma permanente, na verdade não sejam removidos imediatamente do computador. Mas até que a unidade do sistema agora "livre" seja ocupada, a verdade é que os ficheiros ainda lá permanecem de forma ocultada.

Significa isto que os ficheiros poderão ser recuperados, caso aquela unidade ainda não tenha sido reocupada. Portanto, caso tenha pedido os seus ficheiros, o ideal é tentar recuperá-los o mais rapidamente possível.

Quer recuperar ficheiros apagados permanentemente no PC? Há solução e é gratuita

Caso seja um daqueles utilizadores que não faz cópias de segurança de nada. Antes de recuperar o que quer que seja, tem que "aprender a lição". Tudo aquilo que considere importante para o seu trabalho, estudo ou vida pessoal, deverá ter gravado em mais do que um local, por exemplo, no PC e num disco externo, ou no PC e num serviço de cloud... ou quem sabe, nos três locais. Os discos externos são também muito suscetíveis a quedas e, como tal, não devem ser encarados como um local para ter ficheiros únicos e de grande importância.

Mas, tendo o problema em mãos, há que resolvê-lo o mais rapidamente possível, pelo motivo já acima referido. Destacamos um software de grande qualidade para recuperar os ficheiros apagados de forma permanente no Windows ou no macOS, o 4DDiG Data Recovery.

Quais as principais funções do 4DDiG Data Recovery?

O 4DDiG Data Recovery é um software gratuito que permite ao utilizador recuperar dados de um computador, HD Externo, Cartão SD, pen, disco flash USB, entre outros.

Permite ainda recuperar mais de 1000 tipos de ficheiros, incluindo fotos, vídeos, documentos e áudio, incluindo aqueles que foram excluídos de armazenamento NAS.

Neste caso, falamos da recuperação dos ficheiros perdidos devido à formatação, partição perdida, corrupção, sistema afetado e até ataques por vírus.

Como recuperar ficheiros apagados com o 4DDiG Data Recovery?

Em primeiro lugar terá que fazer o download do software para o computador, de forma gratuita. Em seguida deverá selecionar o local onde perdeu os dados.

O local pode ser Desktop, Disco Local, Lixeira, Partição Perdida, ou qualquer dispositivo externo. E finalmente clique “Digitalizar” para encontrar os ficheiros perdidos. Caso queira recuperar apenas fotos, vídeos ou um documento, poderá ainda filtrar a procura por tipo de arquivo.

Feito o processo de análise, terá acesso a todos os ficheiros apagados. O tempo de análise irá obviamente depender da quantidade e tamanho dos ficheiros.

Basta depois selecionar aqueles ficheiros que pretende recuperar e selecionar a respetiva opção, sendo que apenas a análise é gratuita, com possibilidade de recuperação de 100 MB. Tenha em consideração que não deverá guardar os ficheiros recuperados na mesma partição onde os perdeu, em caso de perda de dados substituída e permanente do disco.

Como recuperar ficheiros apagados de Dispositivos Externos?

O 4DDiG suporta ainda o restauro de dados de unidades externas perdidos devido aos fatores já anunciados, para todas as marcas de dispositivos, como Buffalo, WD, Seagate, Toshiba, Samsung, Lacie, Silicon, ADATA e muito mais. Os passos para a recuperação dos dados perdidos nestas unidades externas são basicamente os mesmos.

Deve começar por ligar a unidade ao computador e selecioná-la no 4DDiG Data Recovery. Depois basta avançar com a digitalização.

Concluído o processo de análise, surge então a informação do número de ficheiros encontrados e um pequeno resumo do que foi detetado, como os ficheiros apagados, os que perderam o caminho origina, os etiquetados e ainda aqueles encontrados sem o nome original. Feito isso, deve selecionar os ficheiros que pretende recuperar e guardá-los numa unidade segura.

Não perca os ficheiros de forma permanente!

Apesar deste tipo de software ser muito eficaz, é importante antecipar estes cenários. Todos os documentos, fotografias, músicas, vídeos... tudo aquilo que considere importante, seja por questões afetivas, familiares, pessoais ou profissionais, é importante que mantenha guardado numa pasta bem identificada e fora de uma unidade que habitualmente usa para ficheiros mais temporários, onde grava muitas coisas e com frequência também as apaga.

Como vimos, o software de recuperação é capaz de recuperar ficheiros apenas dos locais onde ainda não foi reescrita nova informação, depois da antiga ter sido apagada.

Depois, é também de extrema relevância manter uma cópia de segurança, seja numa outra unidade física, como por exemplo um disco externo, seja mesmo numa cloud. Existem inúmeras com grande capacidade disponível de forma gratuita, como pode encontrar aqui.

Conclusão

A perda de ficheiros de forma permanente poderá trazer grandes constrangimentos aos utilizadores e o 4DDiG Data Recovery poderá ser uma solução muito interessante.

É bastante eficaz na análise das unidades de armazenamento, a possibilidade de fazer uma análise por tipo de ficheiro é muito útil, visto que poderá não ser necessário deixar o software horas a fazer a sua procura por todos os ficheiros, quando de facto o utilizador apenas quer recuperar fotografias ou documentos importantes do trabalho.